Expansion Frauenfelder Fitness auf Einkaufstour – Wachstum soll weitergehen Die Fitness-Branche ist in Bewegung. Die «Well Come Fit»-Gruppe aus Frauenfeld nutzt die Gunst der Stunde und verfügt nun über 20 Fitness-Center.

Fitness-Centerchef Tunç Karapalanci leitet eine Gruppe in« Well Come Fit» in Frauenfeld. PD

Das inhabergeführte Frauenfelder Unternehmen «Well come Fit» übernimmt die vier Fitnessplus-Center in Basel, Oerlikon, Wallisellen und Wetzikon sowie die beiden dazu gehörenden, jedoch selbstständig agierenden Fitnesscenter Simplyfit-Center in Herisau und Arbon. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wächst damit die «Well come Fit»-Gruppe auf nun insgesamt 20 Fitness-Center in der Deutschschweiz an.

Neben den Well come Fit Centern gehören auch zwei «Winti Fit Center» in Pfungen und Winterthur zur Gruppe. Das seit 30 Jahren am Schweizer Markt tätige Unternehmen, beschäftigt damit an 20 Standorten in der Deutschschweiz gut 500 Mitarbeitende. Laut Communiqué sind weitere Akquisitionen geplant, um die Marktposition zu stärken.