ENERGIESPEICHER Europäischer Batterie-Boom erreicht auch die Schweiz – Thurgauer Firma mischt mit Europa will die Abhängigkeit von asiatischen Batterieherstellern senken. So entstehen derzeit zahlreiche Fabriken von Spanien bis Schweden. Auch in der Schweiz.

Batteriezellen sollen nicht mehr nur aus Asien kommen, will die European Battery Alliance: Bis 2030 könnte es in Europa gegen 40 Werke geben. Bild: PD

Im März dieses Jahres nahm das neue Werk des US-Elektroauto-Herstellers Tesla in Grünheide bei Berlin den Betrieb auf. Doch hier werden nicht nur E-Limousinen produziert. Ein wichtiger Teil des Werks ist eine Batteriefabrik, die jährlich Batteriezellen mit einer Speicherkapazität von 50 Gigawattstunden produzieren soll. Damit wäre es eine der heute grössten Batteriefabriken Europas.

Bis zu 40 Fabriken in Europa

Doch das dürfte sich ändern. Das Fachportal «InsideEVs» zählt in Europa fast 40 Batteriewerke – von denen die meisten aber noch in Planung oder im Bau sind. Zu den Bauherren gehören zwar asiatische Konzerne wie Samsung oder Panasonic. Doch gerade die Autoindustrie steht hinter vielen dieser Pläne. So setzen auch VW, Mercedes, Porsche oder Seat auf Elektroautos – und planen eigene Batteriefabriken.

Bereits in Betrieb ist die erste Fabrik der erst 2016 gegründeten schwedischen Northvolt. Sie plant aber auch ein weiteres Werk bei Göteborg und eines in Deutschland. Unser nördlicher Nachbar ist mit 12 Projekten, die zusammen bis 2030 Batterien mit einer Speicherkapazität von gegen 400 Gigawattstunden jährlich produzieren sollen, Spitzenreiter.

Auch Schweizer im Geschäft

In Deutschland plant auch QuantumScape eine Gigafactory. Das US-Unternehmen will neuartige Feststoffbatterien bauen. Ebenso wie die Schweizer Blackstone Resources AG. Sie plant in Döbeln eine Gigafactory. Mit einer Speicherkapazität von 0,5 Gigawattstunden ist es allerdings ein bescheidenes Projekt. Es wäre auch kleiner als die Gigafactory, die die Thurgauer Swiss Clean Battery zwischen Müllheim und Wigoltingen plant: Diese will 2024 mit einer Kapazität von 1,2 Gigawattstunden starten und die Produktion kontinuierlich ausbauen.