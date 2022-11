ENERGIE Unternehmen sind schlecht vorbereitet: Stromausfall würde das verarbeitende Gewerbe stark gefährden Ein Stromausfall hätte für die Ostschweizer Industrie gravierende Auswirkungen. Nur wenige Betriebe verfügen über Anlagen, um eine Mangellage zu überbrücken, so das Resultat einer Umfrage der IHK St.Gallen-Appenzell.

Ohne Strom geht nichts: Solaranlage auf dem Dach der SFS in Heerbrugg. Bild: PD

Ganz so schlimm, wie vor Wochen befürchtet, wird es wohl doch nicht. Das sagt eine neue Studie des Bundes zur Energiemangellage. So soll selbst im Extremszenario nur Strom für sechs Arbeitstage fehlen. Für die IHK St.Gallen-Appenzell sei die Nachricht zwar erfreulich. «Aber der nächste Winter kommt bestimmt», sagt IHK-Chefökonom Alessandro Sgro. «Das Problem wird nicht vom Tisch sein.» Deshalb gelte es weiterhin, Effizienz- und Sparmassnahmen zu prüfen, die Stromproduktion zu steigern und die Zusammenarbeit mit Europa zu sichern.

Unternehmen sind schlecht vorbereitet

Denn die Ostschweizer Unternehmen seien auf eine echte Stromknappheit schlecht vorbereitet. Das zeigt eine Umfrage, die die IHK zusammen mit dem Kantonalen Gewerbeverband St.Gallen ende Oktober durchgeführt hat. Bei einem Stromausfall von rund vier Stunden müssten bereits mehr als 37 Prozent der Unternehmen ihre Produktion vollständig einstellen. Würde der Strom länger ausfallen, steigt der Anteil stark an. Denn nur knapp 13 Prozent der Unternehmen verfügen über Notstromaggregate oder andere Anlagen, um im Notfall selbst Strom zu beziehen.

IHK-Chefökonom Alessandro Sgro. PD

Doch wie lange diese Anlagen ausreichen, ist je nach Branche unterschiedlich. So verfügen Spitäler oft nicht nur über Notstromaggregate, sie würden bei einer Mangellage auch bevorzugt behandelt. Für das verarbeitende Gewerbe sieht es aber weniger gut aus: Selbst diejenigen der Branche, die über entsprechende Anlagen verfügen, könnten nicht lange weitermachen. Der Notstrom würde durchschnittlich knapp fünf Stunden reichen, geben sie an.

Wie gross der wirtschaftliche Schaden eines Stromausfalls wäre, sei schwer abzuschätzen, sagt Sgro. Zum reinen Produktionsverlust kämen nachgelagerte Effekte hinzu: «Transport und Logistik sind genau geplante Prozesse. Hier käme viel durcheinander. Was das bedeuten kann, hat bereits Corona gezeigt.»

Solardach reicht oft nicht aus

Auch selbst produzierter Strom dürfte im Fall der Fälle wenig nützen. Zwar produzieren knapp 25 Prozent der befragten Unternehmen selbst Strom auf irgendeine Weise, heisst es in der Studie. Ein Anteil, der wohl in der letzten Zeit gestiegen ist, meint Sgro. Doch auch wenn auf vielen Industrie- und Bürodächern unterdessen Photovoltaikanlagen stehen, reicht der produzierte Strom kaum für einen Vollbetrieb. Das gilt gerade für das energieintensive verarbeitende Gewerbe: Selbst wer eine Anlage hat, deckt dabei nur gerade 12 Prozent des Verbrauchs.

Roman Aepli auf dem Dach des Neubaus seiner Aepli Metallbau in Gossau: Im Sommer produziert das Dach mehr als genug für den Vollbetrieb. Im Winter muss er aber aufs Netz zurückgreifen. Reto Martin

Allerdings befürchtet Sgro, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, wie viel Strom sie tatsächlich verbrauchen. «Sehr viele teilnehmende Unternehmenhaben genau bei der Frage zum Eigenverbrauch die Umfrage abgebrochen.» Die hohe Zahl an begonnen Umfragen zeige, dass das Thema die Unternehmen interessiert. «Aber oft wissen sie gar nicht, wie viel Strom sie brauchen. Das ist bedenklich.» Das herauszufinden, sei zwar gar nicht so leicht. Aber es wäre eine wichtige Information. Denn nun gelte es, sich auf die Eventualität vorzubereiten: «Es gilt, einen Plan zu haben, Effizienz- und Sparmassnahmen zu ermitteln und einzuleiten. Dazu gehört auch zu wissen, welche Systeme sicher laufen müssen, und was man im Notfall ausschalten kann.»