ENERGIE Ein Dach als Kraftwerk: Ostschweizer Unternehmen wollen selber Strom produzieren – das sind die grössten aktuellen Projekte Wegen der Diskussion um Strommangel und des Kriegs in der Ukraine wollen viele Eigentümer Strom selber produzieren. Noch mehr Strom lässt sich aber auf den Dächern von Firmen produzieren. In der Ostschweiz wurden einige grosse Anlagen in den letzten Monaten in Betrieb genommen oder sind im Bau. Und die Ostschweizer Unternehmen setzen nicht nur auf Solarstrom.

Auf dem Dach der neuen Aepli-Produktionshalle in Gossau entsteht derzeit eine grosse Fotovoltaikanlage. Bild: Reto Martin

Mit 6000 Quadratmetern ist die Anlage der Aepli Metallbau eine der grösseren der Region. Doch der Gossauer Fassadenspezialist ist mit seinen Plänen nicht alleine. In den letzten Monaten haben tatsächlich viele Ostschweizer Unternehmen grössere Anlagen in Betrieb genommen. Mit 5300 Quadratmetern fast so gross wie die Anlage bei Aepli ist die Fotovoltaikanlage, die die Appenzeller Brauerei Locher Anfang Jahr in Betrieb nahm. Sie soll im Jahr rund eine Gigawattstunde Strom liefern.

Vom Dach der Hüttwiler Nüssli kommt Strom für weit mehr als nur den Betrieb. Bild: PD

Im Sommer nahm auch die Hüttwiler Nüssli AG eine grosse Fotovoltaikanlage in Betrieb. 8000 Quadratmeter gross ist sie. Und sie liefert mehr als doppelt so viel Strom, als das Thurgauer Unternehmen im Jahr braucht. Noch grösser sind die Pläne des Detailhändlers Aldi. Auf dem Dach des Schweizer Hauptsitzes in Schwarzenbach werden auf 25000 Quadratmetern Solarmodule ausgelegt. Die Anlage soll so viel Strom produzieren, wie 2200 Zweipersonen-Haushalte im Jahr verbrauchen. Damit soll sie nicht nur die grösste im Kanton werden. Sie wäre auch um 4000 Quadratmeter grösser als die Anlage, die Konkurrent Lidl im Frühling 2021 in Weinfelden in Betrieb nahm.

Beim Hauptsitz der SFS in Heerbrugg soll ein über 100 Meter hohes Windrad gebaut werden. Mit einem Turm wird die mögliche Windleistung gemessen. Bild: PD

Ostschweizer Unternehmen setzen aber nicht nur auf Solarenergie. Anfang September nahm der Frischkäsehersteller Züger in Oberbüren zusätzlich zu den bestehenden Solarmodulen eine Windanlage in Betrieb. Auf Windkraft setzt auch die SFS. Das Heerbrugger Unternehmen hat bereits letztes Jahr die grosse Fotovoltaikanlage auf seinem Dach erweitert. Sie produziert nun über vier Gigawattstunden jährlich, knapp 10 Prozent des Energieverbrauchs der SFS. Mit einer Windanlage will das Unternehmen nun weitere 10 Prozent selber produzieren, wie die SFS im Mai bekannt gab. Noch nicht klar ist, wann das Windrad stehen soll - und ob überhaupt. Wegen Einsprachen kommen etliche ähnliche Projekte nicht voran.