Elektronik Bronschhofer Cicor-Gruppe liegt auf Rekordkurs – trotz Lieferkettenproblemen, Preissteigerungen oder Lockdowns sind Umsatz und Betriebsergebnis so hoch wie nie Das Technologieunternehmen profitiert von reger Nachfrage der Kunden nach Leiterplatten, elektronischen Komponenten und Bauteilen. Das äussert sich in starken Semesterzahlen und gut gefüllten Auftragsbüchern.

Zwei Mitarbeitende der Cicor überprüfen Dünnfilmsubstrate. Bild: PD

Die Technologiegruppe Cicor mit Hauptsitz in Bronschhofen hat im ersten Semester 2022 den Umsatz um gut 35 Prozent auf 157,7 Millionen Franken gesteigert. Das Wachstum auf den Rekordwert fiel damit etwas stärker aus als das Unternehmen im Juni prognostiziert hatte. Organisch wuchs Cicor um gut 15 Prozent. Rund 20 Prozent entfielen auf Akquisitionen, so beispielsweise die deutsche SMT Elektronik, die seit Mai 2022 konsolidiert wird, oder die englische Axis Electronics (seit Dezember 2021).

Einen Rekord verzeichnet Cicor auch beim Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda mit 15 Millionen Franken (+30 Prozent), was einer operativen Marge von «soliden» 9,5 (i.V. 9,9) Prozent des Umsatzes entspricht. Cicor beschäftigt 2238 Mitarbeitende, davon gut 200 in Bronschhofen bei der Swisstronics Contract Manufacturing AG und der Cicor Management AG. Diese Bronschhofer Zahl ist gegenüber Anfang Jahr praktisch unverändert geblieben.

«Langfristiges Bestellverhalten vieler Kunden»

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Leiterplatten, Hybridschaltungen, gedruckter Elektronik und auf Electronic Manufacturing Services (EMS, Auftragsfertigung elektronischer Komponenten und Baugruppen). Kernmärkte sind Medizintechnik, Industrie sowie Luft - und Raumfahrt. Die Rekordzahlen kamen zustande, obwohl auch Cicor mangelnde Produktionskapazität vieler Chiphersteller, die Lockdown in China oder die Inflation zu schaffen machen.

Auf der anderen Seite trifft Cicor auf eine hohe Nachfrage der Kunden. So verbuchte das Unternehmen im ersten Semester dieses Jahres neue Aufträge über 181,8 Millionen Franken, 30 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die Book-to-Bill-Rate, also das Verhältnis der Neuaufträge zum Umsatz, steht mit 1,15 (i.V. 1,20) weiterhin für gut gefüllte Orderbücher und zeugt laut Cicor von einem «langfristigen Bestellverhalten vieler Kunden» sowie vom eigenen Markterfolg

Optimistischer Blick auf das laufende Geschäftsjahr

Im Ausblick auf das ganze laufende Geschäftsjahr 2022 schreibt Cicor, der Bestellungseingang normalisiere sich. Behindert werde ein schnelleres Wachstum aber dadurch, dass elektrische Komponenten weiterhin knapp seien. Dank der gut gefüllten Bücher sollten diese negativen Effekte laut Cicor jedoch im Jahresverlauf kompensiert werden können.

Für ganz 2022 stellt Cicor einen rekordhohen Umsatz zwischen 300 und 320 Millionen Franken in Aussicht. 2021 waren es 239 Millionen Franken. Die operative Marge soll auf ähnlichem Niveau wie im ersten Semester zu liegen kommen, also ungefähr bei 9,5 Prozent.