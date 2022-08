Eisenbahnindustrie Stadler fährt bei Aufträgen Rekord ein – aber der starke Franken schwächt den Gewinn In den Büchern stehen bei Stadler Rail in Bussnang im ersten Semester 2022 so viele Aufträge, dass bereits das Jahresziel mit einem Volumen von 6 Milliarden Franken erreicht worden ist. Zwar stieg auch der Umsatz leicht an, doch auch die Kosten haben zugenommen.

Ein Giruno von Stadler fährt durch den Monte-Ceneri-Basistunnel. Hochgeschwindigkeitszüge sind derzeit allerdings wenig gefragt. Dario Häusermann

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und CEO ad interim des Stadler Konzerns in Bussnang, hatte an der Präsentation der Semesterzahlen des Eisenbahnbauers gleich mehrere Neuigkeiten bekanntzugeben. So ist mit Markus Bernsteiner ein neuer CEO gefunden worden. Der Auftragseingang, der im ersten Halbjahr normalerweise nur 30 Prozent des Volumens eines Jahres ausmacht, ist so hoch, dass das Jahresziel mit 6 Milliarden Franken bereits erreicht worden ist. Insgesamt stehen in den Auftragsbüchern Bestellungen mit einem Gesamtvolumen von knapp 22 Milliarden Franken, erklärte der Finanzchef Raphael Widmer. Auch das ist Rekord.

Spuhler erklärte, dass Stadler trotz äusserst herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit einer Kombination aus Inflation, Lieferkettenproblemen, Währungsverwerfungen und geopolitischen Spannungen ein gutes Ergebnis erzielt habe. Immerhin hätten sich die Corona-Auswirkungen weitgehend normalisiert. Wenn auch der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 4 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken gestiegen sei, so müsse das Unternehmen gleichzeitig mit höheren Kosten unter anderem durch die Wechselkurse kämpfen. Aufgrund der Gesamtsituation seien die kurz- und mittelfristigen Ziele angepasst worden.

Konzerngewinn bricht ein

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und Group CEO ad interim von Stadler Rail. Gian Ehrenzeller/Keystone

Finanzchef Widmer sagte, dass das operative Ergebnis auf Stufe Ebit um 36 Prozent auf knapp 67 Millionen Franken (erstes Semester 2021: 49 Millionen) gestiegen sei. Der Konzerngewinn sei dann durch Währungseffekte in Höhe von 30 Millionen Franken aufgrund der abrupten und starken Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro beeinträchtigt worden. In der Phase zwischen Angebotsabgabe und finaler Vertragsunterschrift, welche teilweise mehrere Jahre dauern könne, liessen sich die entsprechenden Währungsrisiken nicht in vollem Umfang absichern, ergänzte Spuhler. So verbuchte Stadler im ersten Halbjahr 2022 nur noch einen Gewinn von 2,4 Millionen Franken gegenüber gut 26 Millionen in der Vorjahresperiode.

Hauptsegment Fahrzeuge legt zu

Der Auftragseingang in der Sparte «Rolling Stock», also Fahrzeuge, beläuft sich laut Widmer in der ersten Jahreshälfte auf knapp 5 Milliarden Franken und liegt damit 72 Prozent über der Vorjahresperiode. «Rolling Stock» erreichte im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Franken. Damit liege der Umsatz um 1 Prozent über der Vorjahresperiode.

Der Auftragseingang im Segment «Service and Components» liegt im ersten Halbjahr 2022 bei gut 1 Milliarde Franken und damit insbesondere infolge eines Grossauftrags des Projektkonsortiums VDV deutlich über der Vorjahresperiode (278 Millionen). Mit einer Vielzahl von langfristigen Serviceaufträgen mit Laufzeiten von teilweise über 35 Jahren trage der Auftragsbestand des Segments «Service and Components» ebenfalls einen wesentlichen Teil zur langfristigen Stabilität des Geschäftsgangs von Stadler bei, so Spuhler. Im Rahmen der Halbjahresergebnisse 2022 führt Stadler den Bereich Signalisation erstmals als eigenes Berichtssegment aus. Hier ist sind Umsätze in Höhe von 14,6 Millionen Franken erwirtschaftet worden.

Marktführer bei alternativen Antrieben

Ein Flirt-Akku von Stadler im Kieler Hauptbahnhof. PD

Im Bereich der alternativen Antriebe konnte Stadler seine Marktführerschaft weiter ausbauen. Bis heute habe Stadler am meisten Fahrzeuge mit Batterie- oder Wasserstoffantrieb verkauft, erklärte Spuhler. Er rechnet hier mit weiteren guten Aufträgen.

Aufgrund des hohen Auftragseingangs in der ersten Jahreshälfte sowie der weiterhin starken Nachfrage erwartet Stadler für das Gesamtjahr neu einen Auftragseingang von mehr als 7 Milliarden Franken und einen Jahresumsatz von 3,7 bis 4 Milliarden Franken.