Eisenbahn Stadler beliefert den Rheingau-Express Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer stellt acht Triebzüge des Typs Flirt für die neue Regionalexpresslinie zwischen Frankfurt und Koblenz sowie für die Linie zwischen Frankfurt und Neuwied her. Die Fahrzeuge werden mit Stadlers eigenem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) Guardia ausgerüstet.

Stadlers neuer Triebzug des Typs Flirt3 XL für den deutschen Rheingau-Express. Visualisierung: PD

Bei den acht bestellten Stadler-Fahrzeugen handelt es sich um vierteilige Züge des Typs Flirt3 XL mit extralangen Wagenkasten. Jeder Zug bietet Platz für bis zu 512 Fahrgäste, davon 230 auf Sitzplätzen, sowie für bis zu zwölf Velos, Kinderwagen oder Rollstühlen.

Die Züge gehen an die Leasinggesellschaft Alpha Trains, welche sie langfristig an die Vias Rail GmbH vermietet. Vor der Bestellung hatte Vias vom Rhein-Main-Verkehrsverbund den Zuschlag erhalten für den Betrieb der eingangs genannten Linien des Rheingau-Express.

Mit den neuen Zügen steigt die Zahl der Flirt-Fahrzeuge in der Vias-Flotte auf 27. Stadler rüstet die neuen Flirt mit dem selber entwickelten Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) Guardia aus. Dieses ist bereits in Stadler-Zügen in mehreren europäischen Ländern im Einsatz, unter anderem in der Schweiz bei der BLS, in Polen, Slowenien und Ungarn.