Einkaufen Zur Geisterstunde eine Packung Cornflakes: Spar springt auf den Zug unbedienter und rund um die Uhr geöffneter Kleinläden auf Nach Händlern wie Valora oder Migros experimentiert nun auch Spar mit 24-Stunden-Shops ohne Verkaufspersonal. Zu stehen kommen sie an Avia-Tankstellen, an denen Spar schon zahlreiche Spar-Express-Läden betreibt. Der erste nach neuem Konzept hat am Zürcher Sihlquai eröffnet.

Der rund um die Uhr zugängliche Spar Express an der Avia-Tankstelle am Zürcher Sihlquai. Biild: PD

Der Lebensmittelhändler Spar und der Tankstellenbetreiber Avia haben am Zürcher Sihlquai unter der Marke Spar Express den ersten 24-Stunden-Tankstellenshop ohne persönliche Bedienung eröffnet. Der Laden bietet auf 50 Quadratmetern 1000 Artikel des täglichen Bedarfs. Der Zugang erfolgt mittels Scannen eines QR-Codes. Auch die Artikel scannt die Kundin oder der Kunde mit dem Smartphone ein. Bezahlt wird per Twint, Kredit- oder Debitkarte oder einer Bezahl-App. Der Laden ist mit Kameras und Sensoren ausgestattet. Bei Fragen oder Problemen werde online Auskunft erteilt und bei Bedarf Hilfe aufgeboten.

Weitere 24-Stunden-Tankstellenshops von Spar und Avia seien ebenso in Planung wie unbediente Spar-Verkaufsboxen Go24. «Diese sind vorgesehen ausserhalb der urbanen Zentren, beispielsweise in Quartieren ohne nahe liegende Einkaufsmöglichkeiten». Die ersten drei Boxen werden bei der Spar-Zentrale in St. Gallen-Winkeln sowie in den Bündner Dörfern Rueras und Surava getestet.

Ein Teil des Angebots im 24-Stunden-Tankstellenshop Spar Express am Sihlquai. Bild: PD

Mit unbedienten, rund um die Uhr zugänglichen Kleinläden experimentieren auch andere Händler. So der Kioskkonzern Valora seit 2018 mit der Avec Box. Oder die Migros Ostschweiz, die seit Mitte Oktober 2022 in Bürglen einen Migros Teo testet und seit Ende Oktober im Winterthurer Quartier Neuhegi einen zweiten.