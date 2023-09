CHIPINDUSTRIE VAT verlängert Kurzarbeit um drei Monate In der Chipindustrie herrscht weiter Flaute. Die Haager VAT verlängert deshalb die Kurzarbeit um drei Monate. So sollen gut ausgebildete Mitarbeitende gehalten werden. Gleichzeitig investiert VAT weiter am Hauptsitz.

Die VAT Group stellt hochwertige Vakuumventile her. Bild: Karin Hofer/NZZ

Bereits vor drei Monaten hatte der Vakuumventilhersteller VAT Kurzarbeit für 650 Mitarbeitende am Hauptsitz in Haag eingeführt. Nun soll diese bis November gelten, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Verlängerung der Kurzarbeit spiegelt die anhaltend schwierigen Marktbedingungen, besonders im Bereich der Halbleiterausrüstung wider», schreibt VAT. Die Kurzarbeit erlaube es, Arbeitsplätze zu sichern und gut ausgebildete Mitarbeitende zu halten.

Die VAT beliefert mit ihren Produkten hauptsächlich die globale Chipindustrie. Diese unterliegt immer wieder starken Zyklen. Mit der Entwicklung neuer Chipgenerationen investieren die Unternehmen schnell in neue Produktionsanlagen. Oft kommt es dabei zu Überkapazitäten. Für VAT, deren Vakuumventile integrale Bestandteile dieser Produktionsanlagen sind, folgt damit eine Flaute. Dies war zuletzt 2018/2019 so. Schon damals galt bei VAT für neun Monate Kurzarbeit.

Laut der Mitteilung von VAT spielt aktuell aber nicht nur die Flaute bei Chips eine Rolle. Auch der allgemeine wirtschaftliche Abschwung trage zur Lage bei: Verlangsamte Konsumausgaben, anhaltend hohe Zinsen und geringeres Wirtschaftswachstum in diversen Märkten führten auch bei den Halbleiterkunden zu geringeren Investitionen. Auch der Handelskonflikte zwischen den USA und China wirkten sich weiter negativ auf die Nachfrage nach VAT-Produkten aus.

Trendwende erreicht?

Allerdings erwartet VAT eine baldige Erholung. Für das laufende Jahr rechne man zwar noch mit eine gedämpften Nachfrage, heisst es in der Mitteilung. 2024 dürfte sie sich aber erholen. Tatsächlich lag der Auftragseingang im zweiten Quartal dieses Jahres war der Auftragseingang bereits um 14 Prozent höher als im ersten Quartal.

Denn langfristig treibe die globale Digitalisierung und der Übergang zu erneuerbaren Energien die Nachfrage weiter in die Höhe, ist VAT überzeugt. Einen neuen Wachstumsschub dürften so die neusten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bringen.

Letzte Woche fand der Spatenstich für das neue Innovationszentrum der VAT in Haag statt. Bild: Armando Bianco/W&O

Deshalb investiere VAT weiter am Hauptsitz in Haag. Kürzlich begann hier der Bau eines neuen Forschungszentrums, das 2025 in Betrieb genommen werden soll. Das Unternehmen will dafür 40 Millionen Franken investieren.