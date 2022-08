Chefwechsel Neuer CEO mit Stallgeruch: ZF findet Nachfolger für Wolf-Henning Scheider – und besetzt weitere Posten um Holger Klein wird Wolf-Henning Scheider zum Jahreswechsel 2022/2023 als Vorstandschef des Automobilzulieferers ZF in Friedrichshafen ablösen. Klein ist derzeit noch als ZF-Vorstand verantwortlich für Asien-Pazifik, Pkw-Fahrwerktechnik, Aftermarket und Produktion.

Im Hauptquartier von ZF in Friedrichshafen werden gleich drei Chefposten neu besetzt. Bild: PD

Als Wolf-Henning Scheider im März ankündigte, dass er den Posten als CEO des weltweit drittgrössten Automobilzulieferers ZF in Friedrichshafen zum Jahresende räumen werde, da war das eine Überraschung. Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass Scheider anfang 2023 Head Private Equity beim Zuger Asset Manager Partners Group wird. Scheider tritt die Nachfolge von CEO David Layton an. Scheider werde gleichzeitig auch Partner, aber nicht Teil der Geschäftsleitung, heisst es in einem Communiqué von Partners Group.

Drei Top-Manager ersetzen

Wolf-Henning Scheider verlässt ZF Richtung Partners Group. Bild: PD

ZF nutzt nun den Abgang des Chefs, um weitere Posten umzubesetzen. Wenn Scheider bei ZF geht, wird Peter Laier die Vorstandsfunktion von Wilhelm Rehm mit der Verantwortung für Nutzfahrzeug- und Industrietechnik übernehmen, teilt ZF mit. Peter Laier hat bis 2021 die Nutzfahrzeugsparte von Knorr-Bremse geleitet, zuvor hat er für Unternehmen wie Continental und Benteler gearbeitet. Ebenfalls zum Jahresende wird Finanzvorstand Konstantin Sauer seine langjährige Tätigkeit für ZF beenden. Über seine Nachfolge werde der Aufsichtsrat noch zeitnah entscheiden. Heinrich Hiesinger, Aufsichtsratsvorsitzender von ZF sagt:

Heinrich Hiesinger, Aufsichtsratsvorsitzender ZF Friedrichshafen. Bild: PD

«Das nahezu zeitgleiche Ende von drei bewährten, erfolgreichen und höchst geschätzten Vorständen ist eine besondere Herausforderung für das Unternehmen.»

Hiesinger würdigte den scheidenden CEO: «Wolf-Henning Scheider hat wesentliche Weichenstellungen für die Transformation des Unternehmens vorgenommen und wichtige Meilensteine erreicht.» Nachfolger von Scheider wird Holger Klein. Dieser ist seit 2014 für ZF tätig, zuvor hatte er als Berater für die Automotive-Industrie bei McKinsey gearbeitet.

Holger Klein wird neuer CEO des ZF Konzerns. Bild: PD

Bei ZF war Klein unter anderem für die Integration des übernommenen US-Konzerns TRW Automotive verantwortlich, später wurde er Leiter der Division Pkw-Fahrwerktechnik. Seit Herbst 2018 ist er Mitglied des ZF-Vorstands und leitet von Schanghai aus die Regionen Asien-Pazifik und Indien. Darüber hinaus führt er die Geschäfte der Divisionen Pkw-Fahrwerktechnik und Aftermarket und ist verantwortlich für die weltweite Produktion von ZF.

Bei der Sparte für die Nutzfahrzeug- und Industrietechnik übernimmt ein externer Manager von Wilhelm Rehm, der im Alter von 63 Jahren ZF mit dem Auslaufen seines Vertrags verlässt.