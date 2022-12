BODENSEE SUMMIT Künstliche Intelligenz ist nicht die Lösung für jedes Problem Auch die Allgäuer Grosskäserei Hochland hat schon Projekte mit Big Data und künstlicher Intelligenz gestartet. Doch gerade in der Produktion des Naturprodukts ist dies oft nicht die Lösung. Besser geeignet ist KI für Vertriebs- oder Logistikprozesse.

Die Allgäuer Grosskäserei Hochland nutzt künstliche Intelligenz, um den Absatz besser planen zu können. 18440068

Das Potenzial der künstlichen Intelligenz mag gross sein. Doch sie ist nicht die Lösung aller Probleme. Diese Erfahrung machte die Allgäuer Käserei Hochland. Das Unternehmen ist keine Schweizer Dorfkäserei, sondern ein international tätiges Unternehmen mit Standorten in acht Ländern und 5900 Mitarbeitenden. 2019 hatte es begonnen, sich mit künstlicher Intelligenz und grossen Daten zu beschäftigen, berichtete am Bodensee Summit Albert Heim. Ein grosses Thema. «Zu Beginn waren wir etwas überfordert mit allem, was auf uns zukommen könnte», gab er zu. Der richtige Weg sei es deshalb, sich einzelne, kleinere Projekte vorzunehmen.

Problem taucht in Daten nicht auf

Und am besten beginne man damit nicht in der Produktion, sagte Heim, sondern in der Planung, im Vertrieb oder Marketing, wo viele Daten vorhanden sind und auch bereits ein wichtiges Werkzeug sind. Das musste man bei Hochland aber erst lernen. So versuchte Hochland, mit künstlicher Intelligenz ein Problem bei der Produktion von Schmelzkäse zu lösen. «Es war vor allem ein Pumpproblem», sagte Heim. Doch die analoge Produktionsanlage liefert kaum Daten. Das Problem tauchte in der Produktion auf. «Aber in den Daten, die wir hatten, konnten wir keines erkennen.» Ein Hinweis darauf, dass es sich mit künstlicher Intelligenz kaum lösen lässt. Etwas mehr Erfolg hatte man bei einem Prozess zur Versiegelung von einzeln verpackten Käsescheiben. Zwar konnte die Künstliche Intelligenz auch hier das Problem nicht lösen. «Aber wir wissen jetzt besser, woran es liegt.»

Mehr Erfolg hatte Hochland bei der Absatzplanung. Für eine Produktgruppe kann das Unternehmen nun aus den Verkaufszahlen der letzten Jahre und verschiedener Daten über Trends, saisonale Schwankungen und ähnliche Faktoren ziemlich gut voraussehen, wie viel Käse wann verkauft wird. Doch nicht alle Vorteile, die man sich davon erhoffte, lassen sich leicht umsetzen. So war ein Ziel, sich bei Lieferanten bessere Preise zu sichern. «Das ist aber etwas schwieriger», sagte Heim. Trotzdem ist man mit den Resultaten zufrieden: Das System soll nun auf weitere Produkte ausgeweitet werden.

Lösung auf der Suche nach einem Problem

Abschliessend rät Heim, sich nicht zu sehr auf die Technologie einzuschiessen. Es gehe darum, ein Problem richtig zu identifizieren, und dafür eine geeignete Lösung zu suchen. Gerade wenn Daten vorhanden sind und diese gut nutzbar sind, könne künstliche Intelligenz ein Lösungsansatz sein. «Wenn man aber von der Technologie ausgeht, sucht man ein Problem, das zur Lösung passt.»