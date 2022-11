BELÄSTIGUNG Schützengarten überprüft Ethik-Richtlinien Dass der Fall von sexueller Belästigung bei einer Tochterfirma der Brauerei so lange ohne Konsequenzen blieb, habe auch damit zu tun, dass die Tochterfirma keine entsprechenden Richtlinien kannte. Nun gelten die Ethik-Richtlinien der Brauerei auch für die Tochtergesellschaft. Und die Richtlinien werden erweitert.

In einer Tochterfirma der Brauerei Schützengarten kam es zu einem Fall von sexueller Belästigung. Bild: Denis Nikocevic

Die Brauerei Schützengarten hat sich mit der Mitteilung zum vergangenen Braujahr auch noch einmal zum Belästigungsfall bei ihrer Tochterfirma Wiederkehr Getränke geäussert, der diesen Herbst bekannt wurde. Noch einmal verurteilt die Brauerei das Fehlverhalten des Vorgesetzten. Über die Gründe, weshalb nicht sofort die Kündigung ausgesprochen wurde, könne sie wegen der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes sowie der Fürsorgepflichten keine Auskunft geben. Heute würden wir die Situation noch konsequenter beurteilen, heisst es in der Mitteilung.

Als wesentlichen Grund, weshalb die Belästigung lange nicht gemeldet wurde, nennt Schützengarten, dass in der selbstständig agierenden Tochtergesellschaft keine Richtlinien für ethisches und rechtskonformes Verhalten implementiert waren. Dieses Versäumnis wurde in der Zwischenzeit behoben und so ist nun der Verhaltenskodex von Schützengarten auch bei der Firma Wiederkehr Getränke AG eingeführt. Ausserdem stehe es nun auch den Mitarbeitenden der Tochtergesellschaft offen, im Bedarfsfall den Kontakt zu einer unabhängigen Stelle aufzunehmen. Diese Aufgabe übernehme die Firma Movis für Schützengarten selber bereits seit diesem Frühjahr.

Zusätzliche Richtlinien zur sexuellen Belästigung

Ausserdem habe man die eigenen Ethik-Richtlinien einem zusätzlichen Check unterzogen, schreibt Schützengarten weiter. Mit einer Fachberatung werde man zusätzliche Richtlinien zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erstellen und die Mitarbeitenden umfassend schulen.

Auch betont die Brauerei, dass ihr Themen wie die Durchmischung der Geschlechter auch in Führungspositionen wichtig seien. «So sind beispielsweise nicht nur die Leitung Personal, sondern auch die Leitung des Key-Account-Managements sowie der gesamten Bierproduktion und die Qualitätssicherung in Frauenhand», schreibt die Brauerei. Gemischte Teams auf allen Stufen seien für Schützengarten wichtige Erfolgsfaktoren. In Gesprächen mit der Kundschaft habe man in den letzten Wochen aufzeigen können, «dass in unserem Unternehmen die kulturelle Vielfalt breit abgestützt ist und wir zudem auch grossen Wert auf die Gleichbehandlung von Personen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung legen».