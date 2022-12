BANKEN SGKB nominiert zwei neue Verwaltungsräte Ab Mitte 2023 soll der Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank wieder aus neun Mitgliedern bestehen.

Die Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank 2022. Reto Martin

Rolf Birrer soll im SGKB-Verwaltungsrat Hans Wey ersetzen. Bild: PD

Die Aktionäre der St.Galler Kantonalbank können an der nächsten Generalversammlung am 3. Mai 2023 zwei neue Verwaltungsratsmitglieder wählen. Die Bank nominiert dafür Daniel Ott und Rolf Birrer. Birrer wohnt in Luzern und ist seit 1991 bei PriceWaterhouseCoopers tätig, unter anderem als Leiter Bankprüfung für die Region Zürich/St.Gallen/Vaduz. Birrer ersetzt als Revisionsexperte den heutigen Verwaltungsrat Hans Wey, der mit dem Erreichen des 70. Altersjahrs aus dem Gremium ausscheidet.

Daniel Ott erweitert den Verwaltungsrat um Kompetenzen in der Digitalisierung. Bild: PD

Daniel Ott wohnt in Wil und ist Mitglied des Führungsteams des Zürcher Informatikunternehmens Ti&m AG. Davor war der 60-Jährige im IT-Bereich verschiedener Banken tätig. Ott soll im Verwaltungsrat die Kompetenz im Bereich Digitalisierung stärken. Mit ihm wird der Verwaltungsrat auf neun Mitglieder erweitert. Der Suchprozess für die zu besetzenden Posten sei frühzeitig eingeleitet und von einem externen Unternehmen begleitet worden, heisst es in der Mitteilung der SGKB. (red)