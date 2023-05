Cornelia Stengel soll in den Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank

Im Verwaltungsrat der SGKB entstehen in absehbarer Zeit drei Lücken. Für eine der frei werdenden Positionen schlägt der Verwaltungsrat die Anwältin Cornelia Stengel vor. Sie ist in Zürich tätig und in der Ostschweiz aufgewachsen.