BANKEN Bei der Hypo Vorarlberg sind die Löhne politisch gedeckelt - Schweiz-Chef Walter Ernst: «Dieses Geschäft geht nur ohne Boni» Die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg in St.Gallen ist auch 2022 weiter gewachsen. Boni waren dafür nicht nötig. Und das sei gut so, sagt der Regionalleiter. Denn Boni würden eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschweren.

Die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg in der St.Galler Altstadt. Ralph Ribi

Einen Gewinn vor Steuern von 4,6 Millionen Franken erzielte die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg 2022. «Nach dem Rekordergebnis von 2021 das zweitbeste Ergebnis der Bank», sagt Regionalleiter Walter Ernst. Zurückgegangen ist der Gewinn aber nur wegen neuer Wertberichtigungen. Denn die Hypo Vorarlberg ist auch 2022 gewachsen. Die Kundenausleihungen haben sich um 100 Millionen Franken erhöht, die betreuten Kundengelder um 30 Millionen. So wuchs die Bilanzsumme um fast 10 Prozent auf 1,184 Milliarden.

Löhne politisch gedeckelt

Der Erfolg zeigt für Ernst, dass die Bank eine wichtige Nische bedient. Denn die Schweizer Niederlassung in St.Gallen ist nicht der einzige Auslandsstandort der österreichische Mutterbank: Sie ist auch in Deutschland und Italien vor Ort vertreten. Ein Pluspunkt für seine Bank. «In der Schweizer Bevölkerung hat jeder zweite einen Bezug zum Ausland, sei es ein Ausländerausweis oder ein zweiter Pass», sagt Walter Ernst, Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg, di. Das gelte für Unternehmerinnen und Unternehmer noch mehr: Sie haben oft nicht nur familiäre, sondern auch geschäftliche Beziehungen ins Ausland. Doch gerade Nachfolgeregelungen oder Erbschaften über die Grenzen hinweg bergen wegen der unterschiedlichen Gesetzeslage oft viele Tücken.

Walter Ernst leitet die Schweizer Niederlassung. PD

Um diese zu umschiffen, arbeite die Bank oft mit Partnern im Ausland zusammen. Deshalb ist Walter Ernst froh, dass es bei der Hypo Vorarlberg keine Boni gibt. «Wenn man so einen Fall angeht, weiss man im voraus nicht, wer was davon hat», sagt er. Trotzdem müsse man gemeinsam die beste Lösung für den Kunden finden. Und das gehe nicht, wenn die Beteiligten auf ihre eigenen Vorteile schauen. Die Hypo Vorarlberg kenn aber nicht nur keine Boni, auch die Löhne sind gedeckelt. Die Bank ist im Besitz des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg und dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg. «Die Lohngrenzen sind politisch vorgegeben», sagt Ernst. Trotzdem gelinge es der Bank jeweils, gute Leute für ihre Stellen zu finden.

Wenig Zuflüsse von der Credit Suisse

Um noch besser als Grenzüberschreitende Unternehmerbank arbeiten zu können, hat die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg auf Anfang Jahr nun auch ihr IT-System neu aufgestellt. Auch seither sei das Geschäftsvolumen weiter gewachsen. Nicht auf Kosten der mit der UBS zwangsfusionierten Credit Suisse. Diese hat zwar in den letzten Monaten massiv Kunden und verwaltete Vermögen verloren. «Wir merken das aber nur am Rande», sagt Ernst. Darüber ist er aber auch nicht traurig. «Es gibt immer eine Gegenbewegung.» Das habe man auch in der Finanzkrise gesehen, als die UBS gerettet werden musste. «Da sind zwar viele Kunden zu anderen Banken. Aber viele sind auch wieder zurückgekehrt.»

Trotzdem ist er froh um die Lösung, die Regierung und Nationalbank für die taumelnde CS gefunden haben. «Vor allem für das Image des Finanzplatzes Schweiz war es wichtig.»