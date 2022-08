BANKEN Acrevis Bank steigert im ersten Halbjahr den Reingewinn Die Ostschweizer Regionalbank mit acht Standorten war im ersten Semester erfolgreich unterwegs. Trotz gestiegener Risiken bleibt CEO Michael Steiner zuversichtlich.

Der Hauptsitz der Acrevis Bank am Marktplatz in St.Gallen. Urs Bucher

Die Ostschweizer Regionalbank Acrevis konnte im ersten Halbjahr ihr Ergebnis verbessern. Im Vergleich zur Vorjahresperiode nahm der Reingewinn um 3,4 Prozent zu. Dazu haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. So stieg auch der Erfolg aus dem Zinsgeschäft. Dies vor allem deshalb, weil die Wertberichtigungen und Ausfälle rund 700’000 Franken tiefer waren als in der Vorjahresperiode. Manche Kredite, meist an Firmenkunden, galten damals als unsicher. «Die Situation dieser Kunden hat sich in den letzten Monaten aber deutlich verbessert», sagt Acrevis-CEO Michael Steiner. Das sei ein Erfolg der risikobewussten Strategie der Bank.

Acrevis stabil unterwegs In MioFranken 1.HJ 2021 1.HJ 2022 Veränderung % Netto-Zinsertrag 20,6 21 2,4 Ertrag Kommissions- und Dienstleistungen 13 13,2 2,1 Ertrag Handelsgeschäft 2,2 2,3 5,3 Bruttogewinn 14 14,1 1 Halbjahresgewinn 10,7 11,1 3,4 Bilanzsumme 4938 4919 –0,4

Der Zinsertrag ist im ersten Halbjahr allerdings um 400’000 Franken zurückgegangen, auch wenn die Ausleihungen um 39 Millionen Franken auf 4 Milliarden zunahmen. Dies setze sich weiter fort, sagt Steiner. Dies, obwohl die Schweizerische Nationalbank im Juni die Zinsen erhöhte. Vor allem die Zinsen auf langfristige Hypotheken sind deswegen gestiegen. Die Kunden setzten deshalb etwas mehr auf kurzfristige Kredite, die immer noch zu sehr tiefen Zinsen zu haben sind. «Sonst hat der SNB-Entscheid noch keinen Einfluss auf den Immobilienmarkt», sagt Steiner. Der Zinsaufwand steige zwar, die Zinserträge aber auch. «Beides etwa im gleichen Mass.»

Aktienbaisse senkt Depotvolumen

Gestiegen sind auch die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie aus dem Handelsgeschäft. In der Vermögensverwaltung flossen der Bank Netto 78 Millionen Franken Neugeld zu. Das sei ein Erfolg des Leistungsausweises der Acrevis-Anlagemodelle, heisst es in der Mitteilung der Bank. Die negative Entwicklung an den Aktienmärkten waren aber auch hier spürbar. Das Depotvolumen sank um 10,2 Prozent auf 5,1 Milliarden Franken, die verwalteten Vermögen gingen um 6,6 Prozent auf neun Milliarden zurück.

Michael Steiner, CEO Acrevis. Tobias Garcia

Um 700’000 Franken auf 23,6 Millionen gestiegen ist der Geschäftsaufwand. Dies führt die Acrevis auf Digitalisierungsaktivitäten zurück – und ein erfreuliches Ereignis: Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie führte die Bank eine Generalversammlung mit den 1890 Aktionärinnen und Aktionären durch. «Eine grosse Freude für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende, die den Austausch schätzen», heisst es im Bericht. Der Anlass kostete aber rund 300’000 Franken.

Michael Steiner rechnet auch für das ganze Jahr mit einem erfreulichen Ergebnis, trotz der Wolken am Konjunkturhorizont. «Die Risiken haben zwar zugenommen. Im Moment ist die wirtschaftliche Lage aber noch sehr robust.»