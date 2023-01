Autozulieferer Autoneum rettet Borgers – Peter Spuhler zieht bei Kapitalerhöhung mit Mit der Einverleibung der zahlungsunfähigen deutschen Borgers Automotive wächst der Winterthurer Autozulieferer Autoneum auf einen Schlag um gut einen Drittel. Die Borgers-Produkte ergänzen zu einem grossen Teil die Erzeugnisse von Autoneum. Dessen Grossaktionäre Peter Spuhler und Michael Pieper beteiligen sich an einer Kapitalerhöhung zur Refinanzierung der Übernahme.

Produktion von Autoteilen im Werdenberger Autoneum-Werk Sevelen. Mit dem Kauf der deutschen Borgers Automotive wächst Autoneum auf einen Schlag um gut einen Drittel. Bild: Gaëtan Bally/KEY (12. April 2019)

Der insolvente deutsche Autozulieferer Borgers aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen ist gerettet. Das Unternehmen, das im Jahr 2021 mit 4700 Mitarbeitenden 610 Millionen Euro umsetzte, wird vom Winterthurer Autozulieferer Autoneum mit Produktionswerk in Sevelen übernommen.

Finanziert wird die Transaktion im Wert von 117 Millionen Euro zunächst über eine neue Kreditfazilität, die Autoneum zusätzlich zu dem im Oktober 2022 erneuerten Syndikatskredit von 350 Millionen Franken zur Verfügung steht. Zur langfristigen Refinanzierung der Übernahme ist eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 100 Millionen Franken vorgesehen.

Stadler-Präsident und Autoneum-Grossaktionär Peter Spuhler. Bild: Valentin Hehli

Die beiden grössten Aktionäre Autoneums, die Artemis Beteiligungen AG von Unternehmer Michael Pieper und die PCS Holding AG von Stadler-Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, haben zugesagt, an der Kapitalerhöhung entsprechend ihrer aktuellen Beteiligungen teilzunehmen. Die PCS Holding hält laut Angabe auf ihrer Website 16,1 Prozent an Autoneum. Artemis ist mit 22,4 Prozent engagiert.

Volkswagen als grösster Kunde

Mit dem Zukauf packt Autoneum gut einen Drittel auf ihren bisherigen Umsatz drauf. Die Insolvenz der Borgers-Gruppe gilt als eine der grössten deutschen Firmenpleiten 2022. Allerdings dürfte das Automotive-Geschäft von Borgers Angaben aus Deutschland zufolge profitabel gewesen sein. Grösster Kunde von Borgers Automotive ist Volkswagen.

Borgers beliefert grosse Autohersteller mit Schallisolierungen, Dämmungen und Verkleidungen aus Naturfasern und Kunststoffen für Innenraum, Motor und Kofferraum. Zeitweise mussten die Kunden wegen der leeren Kassen der Borgers-Gruppe um Nachschub bangen. Der Erlös aus dem Verkauf von Borgers Automotive an Autoneum geht laut der Nachrichtenagentur Reuters überwiegend an die Borgers-Gläubigerbanken rund um die Commerzbank, an die grosse Teile der Vermögenswerte des Familienunternehmens verpfändet waren.

Autoneum mit 11'800 Angestellten übernimmt laut den Angaben praktisch alle Mitarbeitenden von Borgers Automotive, davon 1800 in Deutschland. Insolvenzverwalter Frank Kebekus sagt, «trotz einer komplexen Gemengelage haben wir innerhalb von knapp drei Monaten eine wirtschaftlich vernünftige Lösung gefunden, die der Gruppe nachhaltige Perspektiven eröffnet».

Autoteile dürften teurer werden

Für die Autohersteller werden die Zulieferteile von Borgers wohl teurer: Autoneum schreibt, man habe mit den Kunden von Borgers Automotive bereits «neue Preisstellungen und Lieferbedingungen vereinbart. Diese stellen sowohl kurz- als auch langfristig eine nachhaltige Profitabilität und die Weiterentwicklung von Produkt- und Prozesstechnologien sicher.»

Autoneum-Chef Matthias Holzammer spricht von «einer schlüssigen und überzeugenden industriellen Logik». Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, lediglich ein Viertel der Borgers-Produkte überlappe sich mit Autoneum-Erzeugnissen. Vor allem im Segment der textilen Radlaufschalen sei Borgers Marktführer in Europa. Dank Autoneums globaler Präsenz ergebe sich mit den Borgers-Produkten mittelfristig weiteres Wachstumspotenzial auch ausserhalb Europas.

Borgers galt seit Jahren als Sanierungsfall und war durch die Coronakrise noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Ein Verkauf vor der Insolvenz war laut Reuters am Streit zwischen den Autoherstellern und den Banken gescheitert. Autoneum geht davon aus, die Borgers-Transaktion im April 2023 abschliessen zu können. Sie soll von Beginn weg einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.