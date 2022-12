AUTOINDUSTRIE Autoneum baut neues Testzentrum in Winterthur In der neuen Kälteanlage sollen die thermischen Bedingungen in Elektroautos geprüft werden. Damit soll sowohl Effizienz wie Fahrerkomfort verbessert werden, teilt Autoneum mit.

Die Wärmebedingungen in Elektroautos sind anders als die in Verbrennern. Das will Autoneum im neuen Testzentrum erforschen. Bild: Bruno Kissling/OLT

Anders als beim Verbrennungsmotor entsteht bei Elektroautos kaum Abwärme. Gleichzeitig können die Aussentemperaturen Leistung und Lebensdauer von Batterien verändern. Diese versorgt nicht nur den Antrieb, sondern auch Heizung und Lüftung von Autos mit Energie. So ändern sich mit der Elektrifizierung die Anforderungen ans Wärmemanagement von Fahrzeugen. Das Thema erhält deshalb auch mehr Aufmerksamkeit vonseiten der Autohersteller.

Der Winterthurer Autozulieferer Autoneum investiert deshalb am Hauptsitz in Winterthur in eine neue Kältekammer. Hier sollen Tests und Messungen durchgeführt werden, um bestehende Technologien und Dienstleistungen zu optimieren und an die Anforderungen von Elektroautos anzupassen. So wolle Autoneum die Autohersteller dabei unterstützen, die Energieeffizient und damit auch Batterieleistung und Reichweite zu verbessern, heisst es in einer Mitteilung von Autoneum. Damit werde gleichzeitig auch der Fahrkomfort erhöht.

Temperaturen bis Minus 20 Grad

In der neuen Kammer soll es möglich sein, sowohl das subjektive Wärmeempfinden der Insassen, als auch die Leistung der Fahrzeugkomponenten unter Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad zu testen. Daraus lasse sich erkennen, wie bestehende Komponenten wie Batterieunterschilder, Teppiche oder Verkleidungen optimiert werden müssen, um das Wärmemanagement zu verbessern. Autoneum erhofft sich davon auch Erkenntnisse über die Entwicklung und Optimierung von beheizten Oberflächen wie Fussmatten oder Türverkleidungen, um die thermische Gesamtleistung von Elektroautos zu verbessern. Die neue Anlage sei damit eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Test- und Benchmarking-Einrichtungen in den weltweiten Forschungszentren des Unternehmens, heisst es in der Mitteilung weiter.