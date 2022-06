Auftrag Stadler liefert sieben Züge für den Mont-Blanc-Express Die Bahnstrecke zwischen Martigny im Wallis und Saint-Gervais in den französischen Alpen benötigt dringend neues Rollmaterial. Dieses wird von Stadler für 76 Millionen Franken hergestellt.

Visualisierung des Stadler-Zugs für den Mont-Blanc-Express. Bild: PD

Veraltetes Rollmaterial, das dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) widerspricht – damit ist der Mont-Blanc-Express auf der 55 Kilometer langen Strecke zwischen Martigny im Kanton Wallis und Saint-Gervais in den französischen Alpen unterwegs. Doch das soll sich bald ­ändern: Die Transports de Martigny et Régions (TMR) und die französische SNCF haben für die Meterspurbahn beim Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler sieben elektrische Triebzüge mit gemischtem Adhäsions- und Zahnstangen­antrieb bestellt, wie der Kanton Wallis auf seiner Website mitteilt und Stadler bestätigt.

Auftrag für Stadler im Wert von 76 Millionen Franken

Das Auftragsvolumen beträgt demnach 76 Millionen Franken. Vier Züge im Wert von 43,4 Millionen Franken werden von Schweizer Seite unter Beteiligung des Bundes und des Kantons Wallis finanziert, drei Züge für 32,6 Millionen Franken von der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes. Es ist vorgesehen, dass Stadler das neue Rollmaterial zwischen September 2024 und Juli 2025 liefert und es bis Ende 2025 in Betrieb genommen wird. Jeder Zug bietet Platz für 230 Passagiere.

Diese Bahnverbindung zwischen der Schweiz und Frankreich besteht seit über hundert Jahren. Aussergewöhnlich ist, dass die Fahrzeuge nicht nur über die Oberleitung mit Strom versorgt werden, sondern auf Teilabschnitten auch über eine separate Stromschiene neben den Gleisen. Das neue Rollmaterial ersetzt Züge der früheren Hersteller Vevey, SLM und Adtranz.

Am Mont-Blanc fährt Stadler auch rauf und runter

Im Jahr 2020 hat Stadler zudem einen Auftrag der Tramway du Mont-Blanc (TMB) erhalten, deren Zahnradstrecke ab Saint-Gervais bis auf 2372 Meter über Meer am höchsten Berg der Alpen führt. Vor drei Monaten, im März 2022, hat Stadler das erste der vier bestellten zweiteiligen elektrischen Fahrzeuge an die TMB geliefert. Geplant ist, das neue Rollmaterial ab dem kommenden Winterfahrplan einzusetzen, also ab Mitte Dezember 2022.