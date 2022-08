Arzneimittelversand Frauenfelder Zur Rose will schneller in die Gewinnzone – Wachstum in der Schweiz setzt sich fort Ein Jahr früher als erwartet sollen bei der Versandapotheke Zur Rose schwarze Zahlen geschrieben werden. Marktanteile beim E-Rezept, Einsparungen und höhere Produktivität sind dabei unter anderem die Hoffnungsträger. In der Schweiz konnte Zur Rose unterdessen fast zehn Prozent zulegen.

Optimismus und Tatendrang versprühte Walter Hess, der neue CEO von Zur Rose, an der Präsentation der Halbjahreszahlen. Und das war auch nötig, denn jedes Zaudern hätte der Zur Rose Group womöglich weiter geschadet. Immerhin befindet sich der Aktienkurs seit Mitte September 2021 im steilen Sinkflug. Gut 75 Prozent des Börsenwertes hat das Unternehmen eingebüsst und sich somit in Sichtweite der roten Laterne am Schweizer Aktienmarkt gebracht.

Die Runde machte die Furcht vor einer erneuten Kapitalerhöhung, eine Verringerung der angepeilten Ziele und dass die Gewinnzone mittelfristig doch nicht erreichtwerden könnte. Nach der Bekanntgabe der Zahlen machte sich Erleichterung breit und die Aktie stieg zeitweilig auf deutlich über 60 Franken. Nach Angaben von CEO Hess rechnet Zur Rose auch dieses Jahr noch mit einem operativen Verlust (Ebitda) zwischen 75 und 95 Millionen Franken. Aber auf dieser Stufe will der Konzern nun schon nächstes Jahr, und damit ein Jahr früher als bislang kommuniziert, die Schwelle zu den schwarzen Zahlen überschreiten. Ausserdem bestätigte er das mittelfristige Ziel einer Ebitda-Marge von acht Prozent. Hess dazu:

Walter Hess, CEO Zur Rose Group, Frauenfeld. PD

«Die Zur-Rose-Gruppe hat im zweiten Quartal 2022 ein breit angelegtes Break-even-Programm gestartet. Dieses zielt darauf ab, mit der Verbesserung der Bruttomarge, strukturellen Kosteneinsparungen, Produktivitätssteigerungen und Marketingoptimierungen das bereinigte Ebitda um 130 Millionen Franken gegenüber 2021 zu verbessern und die Gewinnschwelle bereits 2023 zu erreichen.»

Auf der Basis des geplanten «Break-evens» 2023 sei der operative Kapitalbedarf durch die vorhandene Liquidität abgedeckt. Somit beschränke sich der Kapitalbedarf der Zur-Rose-Gruppe auf die Refinanzierung der ausstehenden Anleihen sowie eine Liquiditätsreserve. Zur Rose prüfe verschiedene Finanzierungsoptionen, welche die Interessen aller relevanten Anspruchsgruppen ausgewogen berücksichtige.

Zur Rose legt in der Schweiz fast zehn Prozent zu

Erste Ergebnisse des Programms zeigen sich in den Zahlen des ersten Semester 2022. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 erhöhte die Zur Rose Group die Bruttomarge um 0,6 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Das bereinigte Ebitda konnte von minus 86 Millionen auf minus 49,2 Millionen Franken verbessert werden. Der Aussenumsatz habe sich im ersten Halbjahr mit 964 Millionen Franken plangemäss etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten. In Deutschland musste allerdings eine Reduktion um 3,9 Prozent hingenommen werden und liegt damit im Rahmen der Erwartungen.

In der Schweiz setzte Zur Rose den Wachstumskurs in allen Geschäftsfeldern mit einem Umsatzplus von 9,6 Prozent fort. Treiber sei hier vor allem das Unternehmensgeschäft (B2B), so Finanzchef Marcel Ziwica. Auch in Europa verzeichnete die Gruppe mit plus 2,9 Prozent eine Umsatzentwicklung, die den Erwartungen entsprach.

Im niederländischen Verteilzentrum von Zur-Rose-Tochter DocMorris ist die Kapazität massiv ausgebaut worden. Andreas Horsky

E-Rezept startet in Deutschland

Hoffnung, dass die Marktposition als Nummer eins in Europa ausgebaut werden kann, bringt nicht zuletzt die Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Nach mehreren Verschiebungen ist es nun am 1. September soweit. Bis Frühjahr 2023 soll es schrittweise realisiert werden. Hess sagt: «Die Dynamik bei der Nutzung des E-Rezepts nimmt stetig zu.»

1993 ist in Steckborn die Versandapotheke Zur Rose gegründet worden. PD

Euphorie bei Analysten hält sich in Grenzen

In Analystenkreisen gibt man sich sehr zurückhaltend. Bei der UBS wird das geringer als erwartet erzielte Halbjahresergebnis hervorgehoben und das angepasste Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Einstufung von Analyst Sebastian Vogel bleibt bei «Verkaufen». Bei der Verkaufsempfehlung bleibt auch die Basler Kantonalbank. Immerhin wird dort positiv hervorgehoben, dass Zur Rose auf eine Kapitalerhöhung verzichten kann. Für Euphorie ist es auch der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu früh. Positiv sei das Ziel, die Gewinnschwelle früher als geplant zu erreichen. Für die ZKB ist eine Kapitalerhöhung wegen des E-Rezepts in Deutschland allerdings noch nicht vom Tisch.