Archäobotanik Die «Pfahlbrauer» vom Bodensee – eine archäologische Sensation bahnt sich an Forscher finden Hinweise darauf, dass das erste Bier Mitteleuropas womöglich am Bodensee gebraut wurde. Derzeit gilt das Augenmerk dem Nachweis von Alkohol. Äpfel werden unter die Lupe genommen und Getreide, denn gemälzt wurde auf jeden Fall.

Die Pfahlbauern am Bodensee sollen in der Jungsteinzeit auch schon Bier gebraut haben. Bild: Nana Do Carmo

Wenn es stimmen sollte, wäre es eine Sensation, gerade in Deutschland, dem Land der Bierliebhaber. Das älteste Bier Mitteleuropas könnte vom Bodensee kommen. Schon vor einigen Jahren fanden Wissenschafter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), des Landesamts für Denkmalpflege (LAD) Baden-Württemberg und der Universität Hohenheim Hinweise darauf, dass schon in der Jungsteinzeit in Siedlungen am Bodensee Bier getrunken wurde.

Bei den Pfahlbauten in Sipplingen wurde gemälztes Getreide gefunden. Bild: PD

Konkret konnte anhand von Funden aus den Pfahlbauten-Siedlungen in Horn und Sipplingen nachgewiesen werden, dass dort gemälztes Getreide Bestandteil der Nahrungszubereitung war. Und in der prähistorischen Siedlung Hornstaad-Hörnle in Horn wurde schon vor etwa 6000 Jahren Malz sogar zerkleinert und in Flüssigkeit eingelegt. Das wäre eine Voraussetzung für eine anschliessende Fermentation. Doch ein letzter Beweis fehlt noch. Eine alkoholische Gärung konnte nicht nachgewiesen werden. Doch seit Anfang dieses Jahres läuft ein neues Forschungsprojekt des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Das Team um Elena Marinova, Leiterin des Labors für Archäobotanik in Hemmenhofen, will dabei noch einmal möglichem jungsteinzeitlichen Bier vom Bodensee auf den Grund gehen und weitere Erkenntnisse zur damaligen Lebensmittelzubereitung gewinnen.

Jungsteinzeitliche Nahrungskrusten auf dem Prüfstand

Untersucht werden sollen dazu Nahrungskrusten aus den jungsteinzeitlichen Siedlungen in Horn, Sipplingen und Wangen, erklärt Elena Marinova. Die Pfahlbautensiedlungen in Horn, Wangen und Sipplingen gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. In den Krusten befinden sich zerkleinerte Getreidekörner. Wie Elena Marinova berichtet, wollen die Forscher nun erst einmal die Krustenbestandteile identifizieren und dann deren Entstehung erforschen. «Die äusseren Schichten der Getreidekörner sind für uns sehr interessant», erklärt Marinova. Denn die Zellwände, die den Mehlkörper von der äusseren Schale trennen, bauen sich durch das Keimen nach und nach ab. Sie werden also immer dünner. Der durch das Keimen freigesetzte Zucker dient als Voraussetzung für das Mälzen, das bei der Bierherstellung wichtig ist. Und noch etwas können die Wissenschafter beim Blick durch das Mikroskop erkennen, erklärt Elena Marinova, nämlich, ob die Nahrungskruste einst flüssig war. «Das sieht man, weil die Stärke dann sehr glasig war.»

Elena Marinova, Leiterin Labor für Archäobotanik, Hemmenhofen. Bild: Laura Marinovic

Die Proben, die auf eine Bierherstellung hinweisen, sollen schlussendlich in Zusammenarbeit mit Forschern der Technischen Universität München untersucht werden. Diese könnten die Proben auf biochemische Stoffe untersuchen, die durch alkoholproduzierende Mikroorganismen, also Hefebakterien, entstehen. «Das ist der letzte Schritt, um zu sagen, ob wirkliche Fermentation stattgefunden hat», sagt Elena Marinova. Oder anders gesagt, ob wirklich Bier hergestellt wurde.

Äpfel und Proben aus verschiedenen Perioden

Dadurch, dass Proben aus verschiedenen prähistorischen Perioden analysiert werden, solle auch untersucht werden, wann unter Umständen mit dem Bierbrauen begonnen wurde. Ausserdem sollen nicht nur Getreidereste, sondern auch Äpfel aus der mittleren Jungsteinzeit untersucht werden, «bei denen es auch sein könnte, dass sie fermentiert wurden», so Marinova.

Nahrungskrusten aus der Jungsteinzeit werden untersucht. Bild: Laura Marinovic

Um die historischen Funde auch richtig deuten und Strukturen vergleichen zu können, stellen die Wissenschaftler in Gaienhofen mit historischen Methoden die Fermentierung von Äpfeln und Getreide nach. «Und wir müssen das dann auch experimentell verkohlen, denn das, was wir finden, ist verkohlt», erklärt Elena Marinova. Ein möglicher Grund sei, dass Siedlungen abbrannten, ein anderer, dass Essensreste mit anderem Abfall, darunter Asche und Glut, entsorgt wurden. Für die Wissenschafter sei das ein Glücksfall: «Das verkohlte Material wird chemisch konserviert», sagt Elena Marinova. Und auch der Feuchtboden am Bodenseeufer habe die Funde erhalten.

Informationen zur Lebensmitteltechnologie

Elena Marinova zeigt sich zuversichtlich, dass durch die derzeit laufenden Untersuchungen wirklich eine mögliche Bierproduktion am Bodensee nachgewiesen werden kann. «Und wir werden sicher viele weitere Informationen über die Lebensmitteltechnologie damals gewinnen.» Dabei schliesst sie nicht aus, dass sich die Untersuchungen auch noch ausweiten. So könnten alkoholproduzierende Mikroorganismen mit Kooperationspartnern womöglich auch per Genuntersuchung nachgewiesen werden.

Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen gibt Einblicke in das Leben der Menschen in der Jungsteinzeit. Bild: PD

In anderen Ländern wird auch nach Bier gesucht

Aber was ist, wenn die Forscher tatsächlich Hefebakterien und damit einen eindeutigeren Hinweis auf eine Bierherstellung in den jungsteinzeitlichen Siedlungen finden? Stammt das älteste Bier Mitteleuropas dann wirklich vom Bodensee? Das könnte gut sein, solange nicht anderswo noch ältere Funde entdeckt werden. Denn: «Es gibt auch andere Verdächtige», sagt Marinova. So gebe es Arbeitsgruppen in Ländern wie Griechenland, Mazedonien, Bulgarien und Rumänien, die ältere Nahrungskrusten analysieren wollen.

Wie Elena Marinova erklärt, helfen Erkenntnisse aus Feuchtbodensiedlungen wie jenen am Bodenseeufer auch, Funde aus Trockenbodensiedlungen, also jene, die nicht am Wasser liegen, zu deuten. «Die gleichen Überreste wie in den Feuchtbodensiedlungen gibt es auch in den Trockenbodensiedlungen», sagt sie. «Nur sind sie durch die äusseren Einwirkungen stärker fragmentiert», also stärker zerkleinert. Denn an Land gebe es mehr menschliche Aktivitäten, etwa Acker- und späteren Siedlungsbau.