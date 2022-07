ARBEITSMARKT Arbeitslosigkeit in der Ostschweiz sinkt weiter Im Juni waren in den vier Ostschweizer Kantonen 7600 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 300 weniger als im Vormonat. Am tiefsten ist die Arbeitslosenquote in Innerrhoden.

Auf den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sind weniger Stellensuchende gemeldet – aber mehr offene Stellen. Bild:

Die Zahl der Arbeitslosen in der Ostschweiz ist auch im Juni weiter gesunken, um insgesamt 280 auf 7601. Die Arbeitslosenquoten lagen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Inner- und Ausserrhoden deutlich unter dem Schweizer Schnitt von zwei Prozent. Auch die Zahl der Stellensuchenden ging in allen Ostschweizer Kantonen weiter zurück. Deutlich ist der Rückgang auch im Jahresverlauf: Im Sommer 2021 war die Wirtschaft noch von der Pandemie geprägt, in der ganzen Ostschweiz waren über 10'000 Arbeitslose gemeldet.

Mehr Jobs in allen Sektoren

Wie Zahlen aus dem Kanton St.Gallen zeigen, ging die Zahl der Stellensuchenden zuletzt in der Industrie deutlicher zurück (–5,8 Prozent) als bei den Dienstleistungen (–3,5 Prozent). Auch im Jahresverlauf ging der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe schneller. Die Zahl der Stellensuchenden ging hier um 32,2 Prozent zurück, im Dienstleistungssektor um 27,1 Prozent.

Wie das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit meldet, ging die Zahl der Stellensuchenden bei Hilfsfunktionen in Jahresvergleich ähnlich stark zurück wie bei Fachfunktionen. Leicht gestiegen ist die Arbeitslosigkeit laut dem AWA seit Mai dieses Jahres aber bei Lehrlingen und Studierenden.

Arbeitslosenquoten in der Ostschweiz % Juni 2021 Mai 2022 Juni 2022 SG 2,3 1,6 1,6 TG 2,3 1,9 1,9 AR 2 1,3 1,2 AI 0,8 0,5 0,5 CH 2,9 2,1 2

Arbeitskräfte gesucht

Ebenso deutlich wie der Rückgang der Arbeitslosigkeit war in den letzten Monaten der Anstieg bei den Vakanzen. Im Juli 2021 waren in den vier Ostschweizer Kantonen rund 6600 offene Stellen gemeldet. Seither ging deren Zahl kontinuierlich in die Höhe. Von Mai auf Juni zeigten die Zahlen erstmals wieder leicht nach unten. Nun sind es 9600.

Seit dem Juni erfolgt die Berechnung der Arbeitslosenquote nicht mehr auf Basis der Strukturerhebung der Jahre 2015–2017. Neu werden die Zahlen der Erhebungen von 2018 bis 2020 verwendet. Laut diesen Erhebungen des Bundesamtes für Statistik ist die Zahl der Arbeitskräfte in der Ostschweiz leicht gesunken: im Kanton St.Gallen um rund 3000 auf 276'931, im Kanton Thurgau um knapp 1200 auf 153'640.