Alternativer Antrieb Stadler gibt Stoff mit Wasserstoffzügen Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller hat Aussicht auf die Lieferung von bis zu 29 Fahrzeugen mit Brennstoffzellen für Kalifornien. Das könnte diesem bisher kleinen Geschäft einen Schub verleihen.

Grosser Bahnhof für Stadlers Wasserstoffzug an der Bahnmesse Innotrans in Berlin. Bild: PD

Die Ausbeute Stadlers bei Aufträgen für Wasserstoffzüge mit Brennstoffzellen ist noch sehr überschaubar: Ein paar Züge wurden von der Tiroler Zillertalbahn geordert, einen weiteren hat 2019 die San Bernardino County Transport Authority in Kalifornien bestellt. Weitaus erfolgreicher bei alternativen Antrieben ist Stadler mit dem Batteriezug Flirt Akku, von dem der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer seit 2019 in Deutschland 113 Stücke verkauft hat.

Doch nun kommt Bewegung ins Geschäft mit Wasserstoffzügen. Zusammen mit zwei zuständigen kalifornischen Behörden hat Stadler eine Absichtserklärung unterzeichnet für das Design und die Lieferung von vier Wasserstoffzügen, die in ganz Kalifornien eingesetzt werden sollen. Mehr noch: Der geplante Vertrag soll auch eine Option auf bis zu 25 weitere Wasserstoffzüge enthalten. Die nun unterzeichnete Absichtserklärung legt die Verantwortlichkeiten und Pflichten aller Projektbeteiligten fest. Sie gilt als vorläufige Vereinbarung, damit die Arbeiten für nächste grosse Investitionen in den kalifornischen Schienenverkehr so schnell wie möglich beginnen können.

Stadler liefert 15 Fahrzeuge in den Nordosten Deutschlands

Der 2019 bestellte Wasserstoffzug für San Bernardino ist vergangene Woche an der Bahnmesse Innotrans in Berlin erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Dieser Zug des Typs Flirt H 2 soll 2024 in den Dienst des Personenverkehrs gestellt werden und wird damit laut Stadler der erste mit Wasserstoff angetriebene Passagierzug in den USA sein.

Ferner hat Stadler einen Auftrag erhalten über zwölf fünf­teilige Doppelstöcker des Typs Kiss sowie drei vierteilige einstöckige Flirt XL mit extralangen Wagenkästen. Stadler liefert die Fahrzeuge an DB Regio für das Netz Nord-Süd im Nordosten Deutschlands liefern. Der Vertrag enthält ausserdem eine Option auf bis zu sechs dreiteilige Flirt XL. Diese Dreiteiler sind mit den Kiss kuppelbar.