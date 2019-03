Ostschweiz braucht Zuwanderung Die Situation auf dem Ostschweizer Arbeitsmarkt ist angespannt. Entweder braucht es mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland oder mehr erwerbstätige Frauen und eine Erhöhung des Rentenalters. Stefan Borkert

Bauarbeiten in St. Gallen. Bild: Benjamin Manser



Arbeitsmarkt Die demografische Entwicklung ist für den Ostschweizer Arbeitsmarkt eine ­Herausforderung. Ohne substanzielle Zuwanderung wird die Zahl der erwerbsfähigen Personen in den nächsten 30 Jahren gemäss Bevölkerungsszenarien des Bundes sinken. Dagegen werden sich die Ausgaben für Gesundheit und Soziales erhöhen, was eine ­zunehmende Belastung für ­Erwerbstätige darstellt. Das schreibt Frank Bodmer in der ­aktuellen Ausgabe von «Zoom» des Instituts Research der IHK St. Gallen-Appenzell.

Die Alternativen zu einer ­anhaltend hohen Einwanderung sind demnach eine Erhöhung des Rentenalters und eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Mit einer Erhöhung der Erwerbsquote der Frauen im aktiven Alter um 10 Prozentpunkte liessen sich mehr als 20000 zusätzliche Vollzeitstellen besetzen, so Bodmer weiter.

Ohne Gegenmassnahmen gibt es eine Lücke

Ohne Gegenmassnahmen dürfte sich beim Arbeitsangebot in den nächsten 30 Jahren sonst eine Lücke ergeben. Falls die Nettoeinwanderung wie im tiefen Bevölkerungsszenario des Bundes auf noch etwa 20000 Personen pro Jahr abnehmen sollte, ist sogar ein Sinken der erwerbs­fähigen Bevölkerung zu erwarten. Das würde das Wirtschaftswachstum reduzieren und die Kosten für die Finanzierung des Sozial- und des Gesundheits­systems weiter erhöhen.

In einer Reihe von Berufen dürfte es zu einem ausgeprägten Mangel an Arbeitskräften kommen. Und Bodmer weiter: «Soll diese Entwicklung vermieden werden, wäre entweder eine ­Erhöhung der Immigration oder eine Erhöhung der Partizipationsrate und der gearbeiteten Stunden nötig.» Speziell bei den Frauen bestehe ein grosses Potenzial. Viele würden nicht oder aber mit Teilzeitpensen arbeiten. Um eine substanzielle Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen zu erreichen, brauche es aber Massnahmen im Bereich Vereinbarkeit von Familien und Beruf.

