Onlineapotheke Frauenfelder Zur Rose Group setzt weiter auf Wachstum – Talfahrt der Aktie gestoppt Der Umsatz von Zur Rose übersteigt die zwei Milliarden Marke. Ein Teil des Onlineshops wird von Cyberkriminellen angegriffen.

Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose steigert den Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Franken. Gaëtan Bally/KEY

Die Zur Rose Group hat die pandemiebedingt reduzierte Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2021 erreicht. Wie Zur Rose mitteilt, ist ein Umsatz von gut 2,03 Milliarden Franken erzielt worden, was einem Wachstum von 15,5 Prozent entspricht. Zugelegt hat Zur Rose bei den Kunden: Per Ende 2021 erhöhte sich die Anzahl aktiver Kunden um 18 Prozent auf 12,4 Millionen.

Wachstumsmarkt Deutschland

In Deutschland verzeichnete demnach die Zur Rose Group 2021 mit 19,4 Prozent eine deutliche Steigerung des Umsatzes. Die Zunahme führt Zur Rose hauptsächlich auf das Onlinegeschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten zurück, das den leichten Umsatzrückgang von verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Basis von Papierrezepten überkompensierte. Der Roll-out des elektronischen Rezepts in Deutschland verzögert sich. Zur Rose erwartet nun schnellstmöglich die Bekanntgabe des neuen verbindlichen Zeitplans.

Schweiz legt zu

Der Umsatz im Schweizer Geschäft entwickelte sich mit einem Wachstum von 7 Prozent im vierten Quartal und 5,7 Prozent im Gesamtjahr 2021 positiv. Gemäss Communiqué war die Automatisierung im Ärztegrosshandel dafür mitverantwortlich. Die Pandemie verstärkte den Trend zur Digitalisierung, kommentiert der Konzern.

Im Segment Europa, zu dem derzeit Spanien und Frankreich gehören, verzeichnete die Zur Rose Group ein Umsatzwachstum von 22,3 Prozent im Gesamtjahr 2021. Im November erweiterte die Gruppe in Frankreich unter «DocMorris.fr» mit einem strategischen Partner das Produktangebot um rezeptfreie Arzneimittel (OTC).

Partnerschaft mit Roche

Unter der Dachmarke DocMorris baut Zur Rose das europäische Gesundheitsökosystem weiter aus. Ein Schwerpunkt sind die chronischen Erkrankungen, darunter Diabetes und Adipositas. Dafür ist Zur Rose nach Novo Nordisk im Oktober 2021 eine weitere strategische Partnerschaft mit Roche Diabetes Care eingegangen. Laut Unternehmensangaben sind für dieses Jahr weitere Kooperationen geplant.

Onlinebestellungen von Medikamenten nehmen zu. Martin Rütschi/KEY

Sinkflug der Aktie gestoppt

Nachdem die Aktie der Versandapotheke im Dezember 2021 nach Bekanntwerden von Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in Deutschland unter die Räder geraten war, setzte sich der Kurszerfall im neuen Jahr 2022 ungebremst fort, schreibt das Wirtschaftsportal «Cash». Mit einem Minus von fast 19 Prozent seit den ersten Januartagen zählte die Aktie damit zu den diesjährigen Börsenverlierern.

Am Donnerstag gewann sie hingegen mehrere Prozent und übersprang die Marke von 200 Franken. Die US Investmentbank Jeffries hält sowohl an der Kaufempfehlung als auch am Kursziel von 515 Franken fest und sieht in der Ankündigung eines neuen Zeitplans für die Einführung elektronischer Rezepte in Deutschland einen wichtigen künftigen Kurstreiber, schreibt «Cash» weiter.

Cyberangriff auf Onlineshop

Hacker haben mutmasslich einen Onlineshop von Zur Rose angegriffen. PD

Möglicherweise wäre der Aktienkurs noch besser, wenn Zur Rose nicht Opfer von Cyberkriminellen geworden wäre. Laut Medienmitteilung sind angeblich Kundendaten des Onlineshops für frei verkäufliche Kosmetik- und Körperpflegeprodukte im Netz angeboten worden.

Bei den vermuteten entwendeten Daten handle es sich um Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie Passwörter. Zur Rose schreibt weiter, dass die Passwörter aufgrund eines speziellen Sicherheitsverfahrens nicht nutzbar seien. Die Echtheit der Attacke werde nun geprüft.

Die Onlineapotheke der Zur Rose mit rezeptpflichtigen Medikamenten ist den Angaben zufolge von dem Vorfall nicht betroffen, da sie eine technisch separate Plattform nutze.