Nur noch ein Flug pro Tag zwischen Altenrhein und Wien: Fluglinie People's fährt das Angebot wegen Corona wieder zurück Die Fluglinie People's reduziert die Anzahl Flüge zwischen Altenrhein und Wien erneut. Der Grund: Die steigenden Coronazahlen in der österreichischen Hauptstadt führen zu einem Rückgang der Nachfrage.

Am Wochenende gibt es keine Flüge zwischen Altenrhein und Wien.

Bild: Benjamin Manser

(30. Oktober 2018)

(pd/dar) Die Fluglinie People's schränkt den Flugplan für die Strecke Altenrhein-Wien ab dem 5. Oktober bis einschliesslich dem 1. November 2020 ein. Dies teilt die Airline per Communiqué mit.

Der Grund sind die steigenden Fallzahlen in Wien. Aufgrund der Coronasituation werden die Schutzmassnahmen in der österreichischen Hauptstadt ab dem 21. September wieder verschärft. Bereits am 14. September 2020 hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit das Bundesland Wien auf die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt, welche mit Quarantänepflicht verbunden ist.

Die Nachfrage sinkt wieder

Diesen jüngsten Entwicklungen zufolge ist ein Nachfragerückgang auf der Linienverbindung Altenrhein-Wien spürbar. «Die Geschäftsleitung der Fluglinie People’s hat daher entschieden, den Flugplan für die Strecke Altenrhein-Wien vorübergehend zu reduzieren», schreibt die Airline im Communiqué. Ab 5. Oktober 2020 wird werktags eine Rotation pro Tag angeboten. Am Wochenende finden keine Flüge statt.

People's informiere die dadurch betroffenen Passagiere durch das Info-Center der Airline. «Die aktuell gültigen Spezialregelungen für Umbuchungen oder Stornierungen werden somit bis zum 1. November 2020 verlängert», schreibt die Fluglinie.

Beim Durchstarten ausgebremst

Es ist eine Reduktion mit Ansage: Erst kürzlich, am Sonntag, 13. September, hat die Fluglinie die Anzahl Flüge von einer Rotation pro Tag auf deren zwei hochgefahren. Doch tags darauf der Dämpfer: Der Bundesrat setzt Wien auf die Liste der Risikogebiete und Reisende müssen in die zehntägige Quarantäne. Die Folge: Stornierungen. People's kommunizierte erst, man wolle an den neuen Flugplänen festhalten und das Angebot so belassen. Doch jetzt muss sich die Fluglinie dem Nachfragerückgang erneut beugen.