EXPORTERFOLG Premiere: Sarganserländer Firma Bartholet baut erstmals Gondelbahn in Österreich Der Flumser Seilbahnhersteller dringt in den Heimmarkt des Weltmarktführers Doppelmayr-Garaventa ein. Für einen steirischen Bergbahnbetreiber baut Bartholet eine Gondelbahn im Porsche-Design.

Visualisierung der Loser-Gondelbahn von Bartholet im «Design by Porsche Design Studio». Bild: PD

Zwei Unternehmen dominieren den Weltmarkt für Seilbahnen. Nummer eins ist mit rund 60 Prozent Anteil die vorarlbergisch-schweizerische Doppelmayr-Garaventa-Gruppe, Nummer zwei der halb so grosse Südtiroler Hersteller Leitner. Dahinter hat sich als Nummer drei Bartholet etabliert.

Die Sarganserländer Firma mit 450 Angestellten, davon 350 in Flums, wächst seit geraumer Zeit. Gegen Ende 2020 hat sie wegen Platzbedarfs eine Fabrikhalle in Walenstadt erworben, um dort die Montage von Grossbauteilen zu konzentrieren.

Bartholet baut Panoramabahn für 25 Millionen Euro

Im Frühling 2021 nun feiert Bartholet einen Prestigeerfolg, den das Unternehmen als «Meilenstein» bezeichnet: Erstmals baut Bartholet eine Gondelbahn in Österreich, also im Kernmarkt Doppelmayrs.

Das Projekt nennt sich «Loser Panoramabahn 2022». Dahinter verbirgt sich eine neue 10er-Gondelbahn der Loser-Bergbahnen in Altaussee in der Steiermark. In die 3,5 Kilometer lange Bahn mit 76 Gondeln, mit deren Bau Bartholet im April 2022 beginnt, investiert Loser 25 Millionen Euro (27,5 Millionen Franken). Die neue Bahn soll am 8. Dezember 2022 in Betrieb gehen und eine 6er-Sesselbahn sowie einen Doppelsessellift ersetzen.

Interieur der Bartholet-Gondeln für die Loser-Bergbahnen. Bild: PD

Auch ökologisch ein Gewinn

Bartholet spricht von einem «Vorzeigeprojekt im Wandel zu einem sanften und nachhaltigen Fremdenverkehrskonzept». Die Anlage mache den Zugang zum Loser ökologisch verträglicher. Die gesamten Fassadenflächen der Mittel- und der Bergstation werden mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet. Im Sommer fungiert die Gondelbahn als Alternative zur Panoramastrasse und reduziert den Strassenverkehr.

Bisher hat Bartholet in Österreich lediglich die Stationen einer Materialseilbahn generalsaniert, und heuer geht der legendäre 1er-Sessellift in der Polsterrinne am steirischen Präbichl, der «längsten und steilsten, durch einen Lift erschlossenen Skiroute in den Ostalpen», wieder in Betrieb.