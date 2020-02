«Nicht auf unsere Kosten!» – Mitarbeiter der Baufirma Marty wehren sich gegen die Massenentlassung mit einer Protestaktion Es brodelt in der Belegschaft. Die Mitarbeitenden der Bischofszeller Bauunternehmung Marty AG fürchten nach dem Konkurs um ihren Lohn. Sie wollen sich wehren – und haben sich am Mittwochmorgen zu einer Kundgebung versammelt.

Die Mitarbeiter demonstrieren am Mittwochmorgen in Arbon.





Bild: Nik Roth

Trillerpfeifen, Rufe und das Surren von Bohrmaschinen ertönen am Mittwochmorgen in Arbon. Es ist ein lautstarker Protest. «Geldschieber Manser, ohne uns und nicht auf unsere Kosten!» Der Text auf dem Transparent, das die Bauarbeiter hochhalten, bringt die Gefühlslage in der Belegschaft auf den Punkt. Die Stimmung ist aufgebracht, die Mitarbeiter sind wütend. Etwa 30 von ihnen haben sich am frühen Mittwochmorgen in Arbon zu einer Kundgebung und einem Protestmarsch versammelt. Sie wollen sich gegen die Massenentlassung wehren.

Unter der Belegschaft herrschte bis vor kurzem noch der Eindruck, dass die Auftragslage bei der Marty Bauunternehmung ziemlich gut ist. Doch Ende Januar erhielten alle 51 Beschäftigten die Kündigung – begründet durch die wirtschaftliche Lage. Die Gewerkschaft Unia unterstützt die Betroffenen, auch bei der Kundgebung am Mittwochmorgen. Der Thurgauer und St.Galler Gewerkschaftsbund kritisieren das Vorgehen der Firma.

«Wir sind hier, um unseren Frust zu zeigen. Und um klarzumachen, dass Manser nicht auf unserer Seite ist», sagt ein Mitarbeiter an der Demonstration. Man wolle zusammen mit der Gewerkschaft ein Zeichen setzen, auch für Mitarbeiter anderer Firmen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Denn:

«In der Gruppe sind wir stark.»

17 Bilder 17 Bilder





Nik Roth

Antrag zur Konkurseröffnung gestellt

Am Montag haben die Beschäftigten erfahren, dass Verwaltungsrat und Geschäftsführer Patrick Manser beim Bezirksgericht Weinfelden einen Antrag zur Konkurseröffnung gestellt hat. Folgt das Gericht dem Antrag, sind Konsultationsverfahren und Sozialplan nicht mehr möglich. Dann übernimmt der Konkursverwalter. Die Unia befürchtet, dass bis zur Konkurseröffnung Geld abgeflossen sein könnte.

Im Zusammenhang mit dem Niedergang der Marty AG wird es noch mehr Verfahren geben. Weil Marty mutmasslich zu spät über die Massentlassungen informiert hat, hat das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit Strafanzeige gegen die beiden Besitzer Patrick Manser und Ronny Marty erstattet.