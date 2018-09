Neues Rollmaterial tut not: Stadler kann erneut die Zentralbahn beliefern

In den USA macht Stadler nun erstmals Gebrauch von seinem brandneuen Montagewerk in Salt Lake City im Staat Utah. Vergangene Woche sind die ersten Wagenkasten angekommen, die für die Produktion der elektrischen Doppelstöcker des Typs Kiss verwendet werden, die Stadler an die Bahngesellschaft Caltrain verkauft hat. Caltrain wird diese 16 sechsteiligen Triebzüge im Pendlerverkehr zwischen San Francisco und San Jose durch das Silicon Valley in Kalifornien einsetzen.

Die Wagenkasten hat Stadler im Werk Altenrhein in der Ostschweiz hergestellt und in die USA verschifft. Wegen des «Buy America Act» muss Stadler 60 Prozent der Wertschöpfung in den USA erbringen, weshalb die Caltrain-Züge im Werk in Utah montiert und kommissioniert werden. Der Auftrag hat einen Wert von 551 Millionen Dollar und umfasst eine Option auf zusätzliche 96 Wagen im Wert von 385 Millionen Dollar.