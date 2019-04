Neuer Post-CEO Roberto Cirillo stellt sich der Öffentlichkeit vor

Der neue starke Mann bei der Schweizerischen Post, Roberto Cirillo, hat sich am Mittwoch an einer Medienkonferenz am Post-Hauptsitz in Bern der Öffentlichkeit präsentiert. Der 47-jährige Tessiner erklärte, er glaube an eine starke und selbstfinanzierte Post.