Neuer Finanzchef bei Hapimag Silvan Odermatt wird neuer Chief Financial Officer beim Steinhauser Feriendienstleister Hapimag. Raphael Bühlmann

Silvan Odermatt (37).

Silvan Odermatt wird per 1. Juni 2019 die finanzielle Verantwortung bei Hapimag übernehmen. Wie der Steinhauser Feriendienstleister in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt, nimmt Odermatt damit auch Einsitz ins Exekutiv-Komitee der Geschäftsleitung und berichtet direkt an CEO Hassan Kadbi. Odermatt folgt damit auf Saverio Alberti, der das Unternehmen im September 2018 verlassen hat. Alberti war seit 2007 als CFO tätig.

Sein Nachfolger Odermatt startete seine berufliche Laufbahn bei PwC im Bereich Wirtschaftsprüfung und arbeitete später in der Transaktionsberatung von PwC in Zürich und London. Danach folgten Stationen als Group CFO bei einem führenden Farbenhersteller in Deutschland und als CFO der C&A Mode AG mit Sitz in Baar. Der 37-Jährige besitzt einen Studienabschluss in Wirtschaftsrecht, ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und Chartered Financial Analyst (CFA). Aktuell absolviert er einen Executive MBA am IMD in Lausanne. Er ist verheiratet und Vater einer kleinen Tochter.