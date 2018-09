Neue Billig-Airline für die Schweiz: 30 Prozent günstiger in die USA fliegen Ab 2019 soll es eine neue Billig-Airline ab Basel geben. Die geplante Fluggesellschaft trägt den Arbeitstitel «Swiss Skies».

Hinter dem Projekt der neuen Billig-Airline «Swiss Skies», die von Basel in die USA fliegen soll, stehen vier Airline-Veteranen. Dies meldet die «Financial Times» am Montagmorgen.

Die Initianten setzen im Gegensatz zu Easyjet und Ryanair aber auf Langstreckenflüge. Diese sollen bis zu 30 Prozent günstiger sein als die Konkurrenz.

Gemäss Businessplan setzt die Airline bereits im zweiten Jahr auf 16 Flugzeuge des Typs A321neo. Im vierten Jahr sollen 38 Flugzeuge im Einsatz stehen.

Ob die Airline wirklich abhebt, hängt nun noch von der Investorensuche ab. Gesucht werden Investoren, die insgesamt 100 Millionen Franken einschiessen können. Ist die Suche erfolgreich, könnte die Airline bereits ab Mitte 2019 abheben. (zfo)