Nachhaltig in schwarze Zahlen Die Weberei Appenzell hat vier neue Webmaschinen angeschafft. Das Textilunternehmen setzt auf die Produktion in der Ostschweiz. Seine Stoffe aus Biobaumwolle und Merinowolle sind weltweit einzigartig.

Die Krise der Schweizer Textilindustrie ist noch nicht überwunden. Davon ist Guido Sutter, Verwaltungsratspräsident der Weba, Weberei Appenzell, überzeugt. Auch die Weba hat zuletzt eine schwierige Phase durchgemacht. Das ging schon 2012 los. Arbeitsplätze wurden abgebaut. Der Strukturwandel und der Frankenschock 2015 machten dem Unternehmen zu schaffen.

Dass die Weba immer noch am Standort Appenzell produziert und wieder in die schwarzen Zahlen geklettert ist, hat sie nicht zuletzt ihrer Substanz und der Bereitschaft zur Veränderung zu verdanken. Davon zeigt sich Geschäftsleiter Benjamin J. Fuchs überzeugt. Verwaltungsratspräsident Sutter ist seit 1998 im Amt. In der Textilindustrie gebe es seit jeher eine Wellenbewegung. Die Weba hat in ihrer 75-jährigen Geschichte so manche Welle abgeritten. Die Strategie ist angepasst und mit einschneidenden Massnahmen umgesetzt worden.

Zu diesem Paket gehört auch die aktuelle Anschaffung von vier neuen Webmaschinen. «Wir haben insgesamt rund eine halbe Million Franken investiert», sagt Fuchs. Man hätte schon ein Schweizer Produkt gewählt, aber das gebe es einfach nicht mehr. So fiel die Wahl auf vier Picanol-Webmaschinen, hergestellt in Belgien. Betriebsleiter Michael Berginz sagt, dass mit den Maschinen die Produktivität und die Flexibilität erhöhe werde. Ausserdem genügten sie den hohen Qualitätsansprüchen der Weba, die für das High-End-Segment produziere.

Das sind Stoffe, die in dieser Qualität weltweit nur die Weba in Appenzell herstellen kann. CEO Fuchs ergänzt, dass man mit den neuen Maschinen auch sehr anspruchsvolle Kombistoffe weben könne, etwa hochfeine Merinowolle und Baumwolle. Die Zeiten für Massenproduktion im Textilsektor seien in der Schweiz einfach vorbei, erklärt Verwaltungsratspräsident Sutter.

Kunden wollen Nachhaltigkeit

Innovation und Nischenproduktion seien im Überlebenskampf hierzulande gefragt. Die Weba setzt das gleich mehrfach um. In Ägypten wird Biobaumwolle im grossen Stil auf zirka 200000 Hektaren produziert. Ausserdem steht dort die zweite Produktionsstätte. Weba setzt inzwischen ganz auf Nachhaltigkeit. Dafür ist sogar extra eine Biologin angestellt worden. Die Weba-Stoffe sind mit DNA-Markern versehen. So wird die Produktionskette vom Samen bis zum Endprodukt, wie Hemd oder Bluse, lückenlos nachvollziehbar.

Die Nachfrage nach Stoffen, die fair und nachhaltig produziert werden, sei wirklich sehr gross, sagt Sutter mit dem Hinweis auf die vielfach kritisierten Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Bangladesh.

Nachgefragt

«Acht Schafe für einen feinen Stoff»

Wie oft tragen Sie Weba-Produkte selbst?

Benjamin J. Fuchs: Ich gehöre zu denjenigen, die unsere Produkte als Erste testen dürfen. Daher trifft man mich häufig mit beispielsweise einem unserer Hemden an. Bis unsere Produkte auf den Markt kommen, braucht es jedoch einige Testphasen.

Verarbeiten Sie Wolle von Schweizer Merinoschafen ?

Nein, leider nicht. Unsere Merinowolle kommt vorwiegend aus Australien und teilweise aus Neuseeland. Nur diese Länder verfügen über die feinste Merinowolle, die wir in unseren Prozessen brauchen. Wir haben acht Merinoschafe als Botschafter für unseren feinen Stoff hier in ­Appenzell. Es ist wichtig, dass wir eine emotionale Verbindung schaffen. Mit unseren Schafen können wir auch die Entwicklung besser vorantreiben.

Wie sieht das konkret aus?

Wir planen ein Kundenzentrum, in dem wir mit Schautafeln und direkten Berührungspunkten zu den Schafen unsere Produktion aufzeigen.

Dass ein Textilunternehmen in der Schweiz investiert, ist nicht mehr alltäglich. Ein Zeichen für eine neue Blütezeit in dieser Branche?

Jene Schweizer Textilindustrieunternehmen, welche die schwierigen Zeiten in dieser Branche überstanden haben, taten dies mit Innovation in Nischen. Dazu gehören auch wir. Eine neue Blütezeit damit vorauszusagen, wäre daher etwas zu hoch gegriffen.

Warum haben Sie sich eigentlich für den Standort Schweiz entschieden?

Ein Know-how auf diesem Niveau finden wir nur hier in der Schweiz. Für Entwicklungsprozesse in unserer Nischenproduktion ist dieses Wissen ausschlaggebend. Von solchen Innovationen und Entwicklungen hängt unsere Zukunft gerade unter dem hohen internationalen Konkurrenzdruck ab.

Sie schreiben nachhaltige, soziale und ökonomische Verantwortung gross. Seit wann haben diese Standards eine Bedeutung?

Als Schweizer Unternehmen sind wir da schon immer vorbildlich unterwegs. Das Thema Nachhaltigkeit hat aber in den vergangenen ein bis zwei Jahren sehr viel an Bedeutung gewonnen. Gerade bekannte Modelabels wie beispielsweise Chanel und Gucci verlangen solche hohen Standards. Damit reagieren diese Labels auf ein zunehmendes Kundenbedürfnis.

Wie wichtig ist Ihr Standort in Ägypten heute?

In Ägypten werden 80 Prozent unserer Stoffe produziert. Daher ist dieser Standort für unsere Gruppe sehr wichtig. In der Schweiz produzieren wir unsere Luxusstoffe.

Was bedeutet Tradition in einem Unternehmen wie der Alba-Gruppe?

Wir blicken seit 75 Jahren als Familienunternehmen auf eine grosse Tradition zurück. Darauf sind wir gerade im Hinblick auf die vergangenen Entwicklungen in dieser Branche stolz.

