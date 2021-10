Nachfolgeregelung St.Galler Egeli Informatik übernimmt Arboner Xmatik Egeli Informatik erweitert ihr Portfolio an Business-Software um die Lösungen für Transport und Logistik von Xmatik. Alle Mitarbeitenden von Xmatik sowie die bestehenden Büros in Arbon werden übernommen.

Die Egeli Informatik ist ein Familienunternehmen in St.Gallen. Martin Egeli (rechts) und Eliane Egeli (Mitte) leiten die Geschäfte. Werner Egeli (links) ist Verwaltungsratspräsident.





Nik Roth

Die Egeli Informatik AG aus St. Gallen hat zum 1. Oktober die Xmatik AG mit Sitz in Arbon übernommen. Das schreiben beide Unternehmen in einem Communiqué. Damit wächst Egeli auf insgesamt rund 80 Mitarbeitende an vier Standorten in der Schweiz an. Die 2002 gegründete Xmatik ist eine der führenden Anbieterinnen von Transport-Software in der Schweiz. Mehr als 1500 Firmen vertrauen im Transportmanagement, der Auftragsdisposition, der Fahrzeugkommunikation und der Tachoauswertung auf die Lösungen aus Arbon. Die Übernahme durch Egeli Informatik wurde im Rahmen der Nachfolgeplanung bei Xmatik eingeleitet und stellt damit die Weiterführung des Unternehmens für Kunden und Mitarbeitende sicher. Eliane Egeli, CEO von Egeli Informatik sagt:

Eliane Egeli, CEO Egeli Informatik PD

«Die Akquisition von Xmatik ist für uns ein strategischer Entscheid, der Vorteile für beide Unternehmen sowie für die bestehenden Kunden bietet.»

Im Software-Bereich schaffe sich Egeli Informatik mit Xmatik ein weiteres Standbein für Standard-Software und profitiere vom langjährigen Branchen- und Fachwissen der Mitarbeitenden sowie dem grossen Kundenstamm. Gleichzeitig lege man so ein stabiles Fundament für weiteres Wachstum. Alfons Hollenstein, Gründer und Mitinhaber von Xmatik erklärt:

Alfons Hollenstein, Mitinhaber und Gründer der Xmatik AG Arbon. PD

«Mit Egeli Informatik haben wir einen idealen Partner für die Weiterführung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens gefunden. Wir sind beide inhabergeführte Familienunternehmen.»

So sei eine gut geregelte und zukunftsweisende Nachfolge sichergestellt. Die bestehenden Software-Lösungen von Xmatik werden weitergeführt. Gleichzeitig sollen die Applikationen in den nächsten Jahren modernisiert werden, wozu Egeli die eigene Digitalisierungsplattform «:-elego» einbringt.

«Seit über 25 Jahren entwickeln wir Standard-Software für Inkasso und Forderungsmanagement», erklärt Martin Egeli, Co-CEO von Egeli Informatik. Die Xmatik AG wird als Tochtergesellschaft von Egeli unter dem bestehenden Namen weitergeführt und den bisherigen Standort in Arbon behalten. Alle 15 Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt. Die operative Leitung der Xmatik AG hat Christoph Maurer übernommen, der seit 1996 bei Egeli Informatik arbeitet und Mitglied der Geschäftsleitung ist. Alfons Hollenstein verbleibt im Verwaltungsrat.