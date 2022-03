Nachfolgeregelung Goba sprudelt neu bei der Pfisterstiftung Gabriela Manser, Co-CEO und Miteigentümerin der Goba AG, verkauft im Rahmen der Nachfolgelösung 90 Prozent des Unternehmens an die F.G. Pfister Beteiligungen AG in Suhr.

Bei der Goba AG wird Mineralwasser in Gontenbad abgefüllt. PD

Die Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur in Gontenbad gehört zu den kleinsten Mineralwasserproduzenten der Schweiz. Jetzt hat das Unternehmen die Nachfolge geregelt und schlüpft unter das Dach der Suhrer Pfisterstiftung. Bekannt wurde das Unternehmen unter anderem durch seine Flauder-Linie. Die F.G. Pfister Beteiligungen AG hat mit der Übernahme von 90 Prozent an der Appenzeller Goba AG innerhalb von zwei Jahren die sechste Beteiligung an einem Schweizer KMU getätigt und nun die erste in der Konsumgüterbranche.

Fokus der Beteiligungen sind KMU mit Sicherung der Nachfolge.

Goba sei ein Stück Schweizer Kultur. Man freue sich und sei stolz, die Goba AG als erste Firma im Konsumgüterbereich neu unter dem Dach der F.G. Pfister Stiftung aufzunehmen, wird Rudolf Obrecht, Präsident der F.G. Pfister Beteiligungen AG, die als Unternehmen der F.G. Pfister Stiftung die Anteile erwirbt, in einem Communiqué zitiert. Die Goba AG ist ein Familienbetrieb. Gabriela Manser führt das Unternehmen seit 1999 in dritter Generation.

Gabriela Manser ist Geschäftsleiterin und Präsidentin des Verwaltungsrats der Goba Mineralquelle und Manufaktur AG in Gontenbad. Sandra Ardizzone / MAN

Gabriela Manser wird weiter als Verwaltungsratspräsidentin und Mitglied der Geschäftsleitung tätig sein. In der Mitteilung heisst es weiter, sie werde sich insbesondere bei Innovationsthemen engagieren. Die Firma beschäftigt 73 Mitarbeitende und verfügt über drei Standorte im Appenzellerland. Der Hauptsitz mit der Abfüllerei ist in Gontenbad, das Logistikzentrum und die Manufaktur ist im Bühler und die Erlebniswelt «Flauderei» im Dorf Appenzell. Neben dem Mineralwasser ist es vor allem die Flauder-Linie, welche die Goba AG bekannt gemacht hat. Das Team der Goba AG wird unverändert bestehen bleiben.