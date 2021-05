SYMPOSIUM Nach Covid kommt die Klimakrise Wie wird die Weltwirtschaft zukunftstauglich? Nach der Pandemie werden die Digitalisierung und der Klimawandel die grössten Fragen für die Zukunft. Das kam an einer Diskussionsrunde am St.Gallen Symposium heraus.

Solaranlage in Burkina Faso: Entwicklungsländer stossen heute einen grossen Teil der Treibhausgase aus. Sie brauchen Unterstützung, um die grüne Wende zu schaffen. Bild: Imago

«Die Pandemie war ein Stresstest für die Wirtschaft», sagte Marianne Janik am St.Gallen Symposium. Für die Chefin von Microsoft Deutschland zeigte sie, dass die Digitalisierung voranschreitet. Aber auch: «Wir haben keine Antworten auf die Fragen der Cyber-Security.»

Marianne Janik, CEO Microsoft Germany Bild: Chris Iseli

Die Tücken der Digitalisierung waren aber nur kurz ein Thema an der Diskussion. «Wie machen wir die Weltwirtschaft zukunftstauglich?», lautete die Fragestellung. Während der Pandemie standen ganze Branchen still, Lieferketten gerieten durcheinander. Und die Art, wie man zusammen arbeitet und diskutiert veränderte sich: Janik sprach aus einem Studio an der HSG sprach, die anderen Diskussionsteilnehmer waren aus aller Welt zugeschaltet.

Zoomen - nicht nur für die Videokonferenz

Alvin Tan, Handelsminister von Singapur Bild: PD

Alvin Tan, Handelsminister Singapurs, hatte dort sogar etwas Publikum. «Wenn es etwas gab, dass wir in den letzten Monaten lernten, war es zoomen», sagte er. Und damit meinte er nicht nur die App für Videokonferenzen. «Wir mussten zum Beispiel schauen, wie wir genügend Impfstoffe bekommen», sagte er. Es gelte aber, sich nicht im Detail zu verlieren, wieder heraus zu zoomen, um die langfristigen Trends zu sehen. «Wir haben deshalb auch Anstrengungen dafür unternommen, dass bis in sieben Jahren in Singapur Impfstoffe produziert werden.» Ähnlich habe man in der Pandemie mit Massnahmen wie Kurzarbeit Stellen gesichert. «Aber wir müssen auch die Leute so ausbilden, dass sie die Jobs der Zukunft machen können.»

Grüne Wende muss auch sozial sein

Das sollten möglichst grüne Jobs sein, meint Kira Marie Peter-Hansen, dänische Europa-Abgeordnete der Grünen. «Die grösste Herausforderung der nächsten Jahrzehnte ist der Klimawandel.» Wichtig sei es dabei, alle an Bord zu holen. Das gelte auch in einem Land wie Dänemark, wo beispielsweise die Ölindustrie viele Leute beschäftigt. Diese dürfe man nicht vergessen. «Die grüne Wende muss deshalb mit einem sozialen Ausgleich einhergehen.»

Kira Marie Peter-Hansen, Mitglied des Europa Parlaments. Bild: PD

Auch global. «Denn wenn die Wende schon einem reichen Land wie Dänemark schwerfällt, wir wird es denn für ärmere Länder, die noch stärker von fossilen Energien abhängig sind?» Hier müssten die reichen Länder auch finanziell Hand reichen, sagt Stephanie Kelton, Ökonomin an der Stony Brook- Universität in New York. Dabei könnten auch die USA Hand reichen.

Die USA, ein Pulverfass

Der britische Publizist Martin Wolf, der die Diskussion leitete, war etwas skeptisch. Die Versuchung, globale Probleme national zu lösen, sei grösser geworden, sagte er. Gerade die USA seien derzeit sehr mit sich selbst beschäftigt.

Ökonomin Stephanie Kelton Bild: PD

Aus gutem Grund, meinte Kelton. Das Gesundheitssystem, die Ungleichheit, der Vertrauensverlust in die Politik: «Die Pandemie habe diese Probleme noch verschärft.» Das habe auch der Sturm aufs Kapitol gezeigt. «Amerika gleicht einem Pulverfass.» Doch sie hat auch Hoffnung. «Immerhin haben wir jetzt einen Präsidenten, der die Probleme anerkennt, und sie auch angehen will.» Das gelte gerade auch für den Klimawandel. Auch wenn: Bidens Pläne dafür seien deutlich bescheidener als es auf den ersten Blick aussehen.