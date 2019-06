Motorenbauer Maxon knackt 500-Millionen-Umsatzmarke Die Obwaldner Maxon Gruppe hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 14,7 Prozent auf 526,3 Millionen gesteigert. Damit erreichte der Spezialmotorenhersteller mit Sitz in Sachseln erstmals die Umsatzmarke einer halben Milliarde Franken.

Eingangsbereich der Maxon Motor in Sachseln. (Bild: Dominik Wunderli, Sachseln, 27. Juni 2018)



(sda) Sämtliche Vertriebsgesellschaften im Raum Europa, Naher Osten und Afrika hätten 2018 einen Umsatzrekord aufgestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch in den USA verzeichnete Maxon den bisher höchsten Umsatz. In China sei es gelungen, den Umsatz innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln.

Wichtigster Markt bleibt die Medizintechnik mit rund 42 Prozent des Umsatzes, gefolgt von der Industrie-Automation und Robotik (27 Prozent), der Mess- und Prüftechnik (7 Prozent) sowie der Automobilindustrie (5,3 Prozent) und der Luft- und Raumfahrt (5 Prozent).

Die Gruppe investierte über 100 Millionen Franken in Produktionsstandorte. Neu produziert Maxon auch in Taunton bei Boston, wo die ersten Produktionslinien für Motoren und Getriebe eingerichtet worden seien. Damit sei man in allen wichtigen globalen Märkten vertreten, heisst es in der Mitteilung.

Über 3000 Mitarbeiter

Die Mitarbeiterzahl stieg um über 400 auf rund 3000, jeder zehnte Mitarbeiter sei in der Forschung und Entwicklung tätig. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen traditionell nicht bekannt. Ein Rekordniveau habe aber der Cashflow erreicht, der von knapp 50 Millionen auf 55,7 Millionen Franken stieg.

Aufgrund der allgemein unsicheren Wirtschaftsentwicklung gehe man für das laufende Geschäftsjahr von einem moderaten Wachstum aus. Zurzeit liegt der Auftragseingang um rund 5 Prozent über jenem des Vorjahres. Ab Juli streicht das Unternehmen den Zusatz «Motor» aus seinem Namen und tritt künftig unter der Marke «Maxon» auf.