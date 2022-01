Milchwirtschaft Hochdorf-Chef nimmt mitten in der Krise den Hut Peter Pfeilschifter nimmt eine neue berufliche Herausforderungen an. Ex-Läderach-Chef Ralph Siegl wird per sofort sein Nachfolger. Am Plan, die Produktion des Milchverarbeiters am Thurgauer Standort Sulgen zu konzentrieren, hält Hochdorf fest.

Peter Pfeilschifter geht. Bild: PD

Er galt als jener Mann, der den Milchverarbeiter Hochdorf nach einer jahrelangen Krise wieder in geordnete Bahnen lenken sollte, nun nimmt er den Hut: Peter Pfeilschifter, CEO und Managing Director Food Solutions, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen, teilte das börsenkotierte Unternehmen am Freitag mit.

Pfeilschifter startete 2018 als Managing Director Food Solutions und übernahm ein Jahr später die Funktion des CEO der Hochdorf Swiss Nutrition AG. Er war zudem seit 2020 Managing Director Baby Care. Der ausgebildete Wirtschafts- und Organisationswissenschaftler leitete vor seinem Eintritt bei Hochdorf die Uckermärker Milch in Deutschland.

Der Neue hat Erfahrung bei Läderach und Nestlé gesammelt

Ralph Siegl übernimmt. Bild: PD

Per sofort übernimmt Ralph Siegl den Vorsitz der Geschäftsleitung. Der Zürcher ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Markt- und Strategieausschusses sowie Mitglied des Vergütungsausschusses. Ralph Siegl ist selbständiger Unternehmensberater und Partner der Experts for Leaders AG in Zürich.

Zuvor war er unter anderem von 2006 bis 2018 CEO der Confiseur Läderach AG und Managing Director der Läderach-Gruppe. Davor bekleidete er während zehn Jahren verschiedene Führungspositionen bei Nestlé in der Schweiz und in Australien, zuletzt als Vizepräsident Export mit Verantwortung unter anderem für die Segmente Milchpulver, Baby Care und Schokolade.

Züglete von Hochdorf nach Sulgen bis Ende 2023

Hochdorf verliert seit Jahren Geld. Grund dafür waren falsche strategische Entscheidungen in der Vergangenheit. Zuletzt hat Hochdorf beschlossen, die Produktion bis Ende 2023 von Hochdorf nach Sulgen zu verlegen. Das kostet 120 Jobs. Das Areal wird der Gemeinde Hochdorf verkauft.

Der Verwaltungsrat will laut der Mitteilung den Führungswechsel als Chance nutzen, um die strategische Entwicklung hin zum «technologisch führenden Schweizer Anbieter von hochwertiger Babynahrung und funktionalen Ernährungsspezialitäten» noch konsequenter voranzutreiben. Dazu gehöre, wie angekündigt, die Produktion am Standort Sulgen zu konzentrieren und Sulgen zu einem Kompetenzzentrum für «Smart Nutrition» auszubauen. Das soll in Sulgen 45 neue Arbeitsplätze schaffen. (mim)