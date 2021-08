Milch Hochdorf rutscht noch tiefer ins Minus Der Milchverarbeiter spricht trotz rückläufiger Zahlen von einer «Aufbruchstimmung». Wegen Corona herrscht aber weiterhin Ungewissheit. Langfristige Lieferverträge sollen die Auslastung am Thurgauer Standort Sulgen sichern.

Das Thurgauer Werk der Hochdorf-Gruppe in Sulgen. Bild: Reto Martin

Auch im ersten Semester 2021 ist der angeschlagene Milchverarbeiter Hochdorf mit Werk in Sulgen nicht aus der Verlustzone herausgekommen. Unter dem Strich betrug das Minus mehr als 9 Millionen Franken – nach einem Verlust von knapp 4 Millionen in der Vorjahresperiode. Die Ergebniszahlen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen sind ebenfalls rot; im Vorjahr hatte Hochdorf auf diesen Ebenen noch Gewinn gemacht.

Obwohl die Menge der verarbeiteten Milch, Molke und Rahm um 16,5 Prozent stieg, verkaufte Hochdorf rund 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz sank damit um 11,4 Prozent auf 140 Millionen Franken. Der Rückgang resultiere aus den 2020 getätigten Devestitionen beziehungsweise eingeleiteten Liquidationen, erklärt Hochdorf in einer Mitteilung. Auf vergleichbarer Basis entspreche das Resultat einem «soliden organischen Wachstum» von 8 Prozent.

In der Mitteilung heisst es weiter, in der Firmengruppe sei «Aufbruchstimmung zu spüren». Das Unternehmen sei organisatorisch gemäss der im Vorjahr geschaffenen strategischen Grundlagen neu ausgerichtet worden. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie habe man neue Kunden und Märkte gewonnen und erfolgreich neue Produkte im In- und Ausland lanciert. Zu kämpfen hat Hochdorf wegen Corona allerdings mit Preiserhöhungen für Rohmaterialien und Transporte.

Weitere Sparmassnahmen sind nötig

Die zum Jahresbeginn eingeführte Unternehmensstruktur habe die Effektivität und Effizienz der Hochdorf-Gruppe weiter verbessert. Dem Ziel eines «agilen, innovativen und serviceorientierten Unternehmens» sei man damit ein grosses Stück nähergerückt. Teil der Strukturanpassung waren der Umzug der Bimbosan AG von Welschenrohr nach Hochdorf und die nachfolgende Fusion der Bimbosan AG in die Hochdorf Swiss Nutrition AG. Beide Projekte konnten im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.

Der börsenkotierte Konzern räumt allerdings ein, dass weitere Massnahmen nötig seien, um die angespannte finanzielle Situation zu meistern und die Bilanz zu stärken. Die sechs laufenden Projekte in den Bereichen Anlagen, Gebäude, Produktionsprozesse, Logistik, Verwaltung und Einkauf verfolgen in diesem Jahr das Ziel, einen mittleren einstelligen Millionenbetrag einzusparen. Ob diese Massnahmen zu einem Abbau von Jobs führen wird, ist nicht bekannt. Im ersten Semester 2021 sank der Personalbestand im Jahresvergleich um 37 auf 390 Personen.

Projekte teilweise verzögert oder verschoben

Die Hochdorf-Spitze sei weiterhin bemüht, die Bilanz zu stabilisieren. Denn die aktuelle operative Leistungskraft reiche nicht aus. Zu den ersten Schritten gehört die Restzahlung von 30 Millionen Franken der Pharmalys Invest AG vom 6. August 2021 für den Kauf von Anteilen an Unternehmen der Pharmalys-Gruppe. Für Hochdorf bleibe Pharmalys der grösste Kunde im Geschäftssegment Baby Care, wofür ein langfristige Lieferverträge vereinbart wurden. Hochdorf schreibt:

«Das sind wichtige Schritte für die weitere finanzielle Gesundung des Unternehmens und zur Sicherung der Auslastung der Produktionsanlagen in Sulgen.»

Mit Blick auf das laufende zweite Halbjahr schreibt Hochdorf, das Produktionsvolumen lasse sich aufgrund des Einflusses der Pandemie nicht exakt abschätzen, da Projekte teilweise verzögert oder verschoben werden. Gleichwohl erwartet Hochdorf ein stärkeres zweites Halbjahr, begünstigt durch den höheren Bestelleingang und eine bessere Auslastung im Segment Baby Care sowie einen saisonal bedingten Abbau der hohen Lagerbestände per Mitte Jahr. Dementsprechend dürfte sich der operative Gewinn auf Stufe Ebit im zweiten Halbjahr deutlich verbessern und für das Geschäftsjahr 2021 ein ausgeglichenes Ebit resultieren. Die Prognose zum Umsatz bleibt unverändert bei 260 bis 300 Millionen Franken.