Migros Luzern: Zwei neue

Mitglieder in der Verwaltung Marianne Schnarwiler, Geschäftsführerin der Albert Koechlin Stiftung, und Rafael Bieri, Geschäftsführer und Inhaber der Bieri Tenta AG, verstärken das strategische Gremium der Genossenschaft Migros Luzern. Raphael Bühlmann

Nehmen im Cockpit der Genossenschaft Migros Luzern Einsitz: die Ökonomin Marianne Schnarwiler und der Unternehmer Rafael Bieri. (Bild: PD)

Aus der sechsköpfigen Verwaltung der Migros Luzern werden per Ende 2019 und Mitte 2020 zwei langjährige Mitglieder austreten. Hans-Rudolf Schurter, Präsident des gleichnamigen Elektronikkomponenten-Herstellers aus Luzern, und Theres Cotting (Eschenbach) verlassen das strategische Gremium der Migros Luzern nach langjähriger Tätigkeit, schreibt die Genossenschaft in einer Mitteilung. Im Sinne der Kontinuität sollen die Nachfolger bereits per 1. Juli 2019 einberufen werden. Das Gremium werde damit vorübergehend von sechs auf acht Mitglieder erweitert.

Bei den Nachfolgern handelt es sich zum einen um Marianne Schnarwiler aus Cham. Die 48-Jährige ist Geschäftsführerin der Albert Koechlin Stiftung (AKS). «Ich bringe vernetztes Denken und einen kritischen Blick mit. Als Betriebsökonomin reizt es mich, dazu beizutragen, dass die Migros Luzern sich erfolgreich weiterentwickeln und dabei gleichzeitig ihre zentralen Grundwerte wahren kann», wird Schnarwiler in der Medienmitteilung zitiert.

Zum anderen wird die Verwaltung der Migros Luzern mit dem Bauingenieur Rafael Bieri (42) aus Luzern ergänzt. Er führt als Geschäftsführer der Bieri Tenta AG in Grosswangen ein KMU mit 140 Mitarbeitenden.