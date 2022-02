Mieten steigen leicht – aber nicht in der Stadt St.Gallen Laut dem Mietindex von homegate.ch sind die Angebotsmieten in der Schweiz im Januar leicht gestiegen. Für die Stadt St.Gallen sank der Index aber um 0,8 Punkte.

Die Mietpreise sind in der Schweiz leicht angestiegen. Nana Do Carmo

Wie der Mietindex der Immobilienplattform Homegate und der Zürcher Kantonalbank zeigt, blieben die Mieten im Januar schweizweit stabil. Im Vergleich zum Vormonat sind sie um 0,26 Prozent leicht gestiegen. In den meisten Kantonen bewegten sie sich wenig. Lediglich in Zug stieg der Index deutlich um 3,85 Prozent. Auch in Nidwalden (+1,45%) stieg er überdurchschnittlich.

Etwas gestiegen sind die Angebotsmieten auch im Kanton Thurgau. Hier lag der Index im Januar bei 116,7, 0,4 Punkte über dem Wert vom Dezember. Im Januar 2021 lag der Index für den Thurgau noch bei 115,2. Auch im Appenzellerland verzeichnet der Mietindex eine leichte Steigerung, von 102,2 im Dezember auf 103,1 im Januar.

Mieten in St.Gallen stabil

Keine Bewegung war dafür am St.Galler Mietmarkt erkennbar. Der Index blieb im Kanton stabil bei 114,9 Punkten, genau wie im Dezember. Im Jahresverlauf stiegen aber auch im Kanton St.Gallen die Mieten, der Index lag im Januar 2021 noch bei 113,8 Punkten. Gesunken sind die Mieten jedoch scheinbar in der Stadt St.Gallen. Der Index lag im Januar bei 102,7, 0,8 Punkte unter dem Wert von Ende Jahr. Im Vergleich zum Januar 2021 sind die Angebotsmieten in der Stadt aber um ein knappes Prozent gestiegen. Auch in Luzern sanken die Angebotsmieten im Januar leicht, in den anderen grösseren Städten sind sie hingegen gestiegen.

Sinkende Angebotsmieten verzeichneten auch die Kantone Graubünden (–2,01%), Wallis (–0,41%) und Schaffhausen (–0,39%).

Der Homegate-Mietindex misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen.