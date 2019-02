Meyerhans investiert in die Mühle am Hauptsitz in Weinfelden Die Mühlengruppe erweitert am Thurgauer Standort ihre Produktionskapazität und bündelt hier das Geschäft mit Back- und Spezialmehlen. Die Mühle im luzernischen Malters geht zu. Thomas Griesser Kym

Die Weichweizenmühle der Meyerhans Mühlen AG am Hauptsitz in Weinfelden wird ausgebaut. (Bild: Nana Do Carmo)

Die Meyerhans Mühlen AG investiert am Hauptsitz in Weinfelden erneut in die Weichweizenmühle. Demnach wird die Vermahlungskapazität nennenswert erhöht und die Produktionsvielfalt der Spezialmehlmischerei erweitert. Als Folge der Investition konzentriert Meyerhans die Herstellung der Back- und Spezialmehle am Standort Weinfelden und legt die Produktions­linien der Mühle im luzernischen Malters Ende Jahr still.

Für das betroffene halbe Dutzend Mitarbeitende will Dominic Meyerhans, Vorsitzender der Geschäftsleitung, individuelle Lösungen finden. Man stehe auch bereits in Kontakt mit anderen Firmen in der Region.

Die grösste Einzelinvestition

Die Meyerhans Mühlen AG hat total rund 110 Beschäftigte. Zur Gruppe zählen auch die Maismühle in Rheineck und eine Mühle im aargauischen Villmergen. Beliefert werden rund 1000 Industriekunden und gewerbliche Bäckereien.

Die neue Weinfelder Mühle der Uzwiler Firma Bühler war 2012 in Betrieb gegangen. In diese hat Meyerhans damals 21 Millionen Franken gesteckt - die grösste Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, . Der grosse Getreidesilo in Malters wird von Meyerhans künftig an Dritte als Silo- und Lager- respektive Pflichtlagerbetrieb für Futtergetreide vermietet.