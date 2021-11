Messen Friedrichshafen und Frankfurt besiegeln Joint Venture Für die beiden grossen Messen Eurobike und Aero ist mit der Fairnamic GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet worden.

Die Aero bleibt wegen dem angeschlossenen Flughafengelände in Friedrichshafen. PD

Die grösste Velomesse der Welt, die Eurobike Friedrichshafen, ist an ihre Grenzen gestossen. Deshalb wird sie schon 2022 nach Frankfurt umziehen. Die Messegesellschaften Frankfurt und Friedrichshafen haben deshalb ein neues Joint Venture zur Stärkung ihrer Marktpositionen in den Bereichen Allgemeine Luftfahrt und Urban Mobility mit dem Zugpferd Velo gegründet und nun besiegelt. Das Joint Venture setzt auf die Bereiche Urban Mobility und Allgemeine Luftfahrt mit der Eurobike und Aero als zentrale Marken. Die Eurobike soll als Weltleitmesse weiter entwickelt werden. Dasselbe gilt für die Luftfahrtmesse Aero, die in Friedrichshafen verbleibt.

Mit dem in Friedrichshafen am Bodensee ansässigen Unternehmen soll die bereits länger bestehende Zusammenarbeit im Rahmen der Messen Aero South Africa und Eurobico weiter intensiviert werden. Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen sagt:

Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen PD

«Ziel unserer Zusammenarbeit ist es, neue Märkte und Zielgruppen aus zukunftsträchtigen Mobilitätsbranchen zu gewinnen und die Internationalisierung voranzutreiben. Dafür haben wir mit der Messe Frankfurt als Schwergewicht im globalen Messemarkt den richtigen Partner an der Seite.»

Das branchenweit bislang einzigartige Joint Venture richtet den Blick auf die Zukunftsmärkte Velo, E-Bike und Micromobility sowie General Aviation aus dem Bereich der Luftfahrt. Das seien zentrale Märkte der laufenden Verkehrswende, heisst es in einem Communiqué. Uwe Behm, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, betont:

Uwe Behm, Geschäftsführer der Messe Frankfurt PD

«Mit der Fairnamic GmbH bündeln wir die Erfolgsfaktoren Globalität, Stärke und Schnelligkeit in diesen Zukunftsmärkten. Es gilt, die Marktpositionen der beiden Leitmessen Eurobike und Aero schnell und kraftvoll auszubauen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das erweitert und stärkt unsere bereits bestehende Mobilitätskompetenz.»

Geschäftsführer der Fairnamic sind die beiden Messemacher Stefan Reisinger und Stefan Mittag. Mit der Fairnamic GmbH und deren Sitz in Friedrichshafen profitiere die Region von einem innovativen Unternehmen, erklärt Stefan Mittag. Die Aero (27. bis 30. April 2022) bleibt am Standort Friedrichshafen. Die Eurobike findet vom 13. bis 17. Juli 2022 erstmalig auf dem innerstädtischen Messegelände in Frankfurt statt. Mit dem Standort Frankfurt habe die Eurobike den direkten Bezug zum urbanen Raum und damit optimale Voraussetzungen für ihre Weiterentwicklung, so Stefan Reisinger.