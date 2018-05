Der LV-St.Gallen wächst profitabel Die Agrargenossenschaft hat mehr verkauft und ihr Geschäft rentabler betrieben. Neubauten tragen ihren Teil zum Erfolg bei. Thomas Griesser Kym

Im Absatzkanal der Landi-Läden sind die Umsätze vergangenes Jahr um 5 Prozent auf 152 Millionen Franken gestiegen. (Bild: PD)

Mit der Vorlage des Geschäftsberichts 2017 legt der LV-St. Gallen nun auch absolute Umsatz- und Gewinnzahlen offen, nachdem er im Vorfeld lediglich das Umsatzwachstum in Prozent publiziert hatte. Demnach stiegen die ­Verkäufe vergangenes Jahr um 13,5 Prozent auf 505 Millionen Franken. Preisabschlägen in den meisten Segmenten standen Preisaufschläge bei Brenn- und Treibstoffen gegenüber. Betriebsergebnis und Jahresgewinn nahmen um je 3 Millionen Franken zu, auf 12,5 Millionen respektive 10 Millionen.

Neue Landi Gossau als «Meilenstein»

Viele Landi-Läden verzeichneten laut Mitteilung Rekordumsätze, und in Nesslau und Appenzell wurden Neubauten eröffnet. Vergangenen Oktober wurde der Onlineshop der Landi in Betrieb genommen. Die Agrola wuchs vor allem mit Brennstoffen und richtete in St. Gallen-Bruggen, Teufen und Nesslau je eine neue Tankstelle mit Shop ein. Für das laufende Jahr sind mehrere Bauprojekte in Planung, darunter die neue Landi Gossau, die «ein Meilenstein» werde. Der LV-St. Gallen strebe weiterhin kontinuierliches Wachstum in allen Segmenten an, dies unter der Annahme, dass sich die Energiepreise halten und die Verkaufspreise in den Landi-Läden leicht steigen. Der LV-St. Gallen zählt 535 (im Vorjahr 520) Mitarbeitende.