Luzerner Kantonalbank zieht sich aus Zürcher Fintech-Unternehmen zurück Nachdem die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) mit ihrer Beteiligung einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau von Crowdhouse AG geleistet hat, hat sie diese nun an bestehende Crowdhouse-Aktionäre verkauft.



Die Crowdhouse AG bereitet sich für den nächsten Wachstumsschritt vor. Um den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung zu unterstützen, verkauft die LUKB ihre Beteiligung an bestehende Aktionäre von Crowdhouse, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Zürcher Fintech-Firma führe zurzeit intensiv Gespräche mit verschiedenen strategischen Investoren.

Die Luzerner Kantonalbank hat sich nach dem Start der Plattform im Juni 2016 als Aktionärin an der Crowdhouse AG beteiligt. «Wir haben im Bereich der crowdbasierten Investitionsformen sehr wertvolle Erfahrungen sammeln und die Crowdhouse AG in der Aufbauphase unterstützen können», so Daniel Salzmann, CEO der Luzerner Kantonalbank AG. «Mit dem Verkauf unserer Beteiligung schaffen wir die Voraussetzungen für weitere Wachstumsschritte von Crowdhouse.»

Es handle sich um eine strategische Entscheidung, wie Robert Plantak, CEO der Crowdhouse AG, erklärt: «Der Schweizer Immobilienmarkt ist nach wie vor geprägt von Ineffizienz, Intransparenz und beschränkten Zugängen. Aktuell werden jährlich Immobilienvolumen von rund 30 Milliarden Franken auf konventionelle und analoge Art transferiert.»

Um die Digitalisierung und Liquidität des Immobilienmarktes weiter voranzutreiben, plane man, das Aktionariat zu erweitern. So solle das Immobilienvolumen auf der Crowdhouse-Plattform zunehmen.