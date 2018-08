LUKB zählt zu den besten Recruiters Die Luzerner Kantonalbank versteht sich gut darauf junge Talente anzuwerben.

Die Luzerner Kantonalbank zählt zu den "Best Recruiters".

"Best Recruiters" wird regelmässig durchgeführt und ist die grösste Studie über Personalrekrutierung im deutschsprachigen Raum. Die 136 Kriterien zur Bewertung der Recruiting-Aktivitäten von Unternehmen umfassen unter anderem: Karriere-Website, Mobile Recruiting, Social Web, Online-Ausschreibungen, Bewerbungsresonanz, Usability im Bewerbungsprozess, Initiativen im Bereich Talent Relationship Management sowie die Reaktion auf die Kontaktaufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern per E-Mail und Social Media.

Die LUKB erreichte dabei in der Kategorie Banken/Finanzdienstleistungen hinter der Graubündner Kantonalbank den 2. Rang. In der Gesamtwertung aller 414 getesteten Unternehmen belegt die LUKB den Rang 25. «Diese sehr erfreuliche externe Bewertung unserer Rekrutierung spornt uns an, unsere Personalgewinnung weiter zu verbessern und damit unseren Ruf als führende Arbeitgeberin in der Bankbranche weiter zu festigen», ist Monika Mattmann, Leiterin Personalgewinnung und -betreuung, in einer gestern von der LUKB versandten Mitteilung zitiert. (sda)