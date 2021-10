Luftfahrt Bodensee-Airport an die Welt angeschlossen: Lufthansa fliegt wieder Frankfurt an Ab November verbindet die Lufthansa wieder zwei Mal täglich den Bodensee-Airport Friedrichshafen mit Frankfurt.

Der Bodensee-Airport erwacht aus dem Pandemieschlaf. PD

Die Aktivitäten zur Krisenbewältigung am Bodensee-Airport Friedrichshafen nehmen weiter zu. Über das Star-Alliance-Drehkreuz in Frankfurt ist der Bodensee-Airport Friedrichshafen nun wieder an das weltweite Streckennetz der Lufthansa angeschlossen. Die ganze Region und insbesondere die Wirtschaft mit den hier ansässigen weltweit tätigen Unternehmen würden über die Drehkreuz-Verbindung Ziele auf der ganzen Welt anfliegen können, heisst es in einem Communiqué.

Über die Wiederaufnahme der zweiten täglichen Frequenz würden wieder viele weltweite Verbindungen ermöglicht. Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport, fährt fort:

Claus-Dieter Wehr,

CEO Bodensee-Airport PD

«Ende Januar 2022 wird das Lufthansa-Flugangebot nochmals erweitert, sodass eine Tagesreise mit einem längeren Aufenthalt möglich wird. Zur weiteren Entwicklung der Verbindung stehen wir im engen Austausch mit der Lufthansa. Die kurzen Wege am Flughafen Friedrichshafen und die unkomplizierten Prozesse sparen Geschäftsreisenden wertvolle Zeit.»

Geschäftsreisen bleiben laut Wehr auch in Zukunft relevant, weil virtuelle Meetings die Kommunikation von Mensch zu Mensch in vielen Situationen nicht dauerhaft ersetzen und Techniker nur vor Ort die Produktionsanlagen betreuen können. Das Angebot ermögliche auch für Privatreisende nun täglich Verbindungen zu vielen interessanten Destinationen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Ausserdem dürften ab 8. November geimpfte Personen wieder in die USA reisen.

Der Flughafen am Bodensee ist knapp an der Insolvenz vorbeigeflogen. PD

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands und liegt unweit von Österreich, Schweiz und Liechtenstein in Baden-Württemberg. Die Pandemie sowie zuvor Pleiten von Fluggesellschaften haben dem Bodensee-Airport erheblich zugesetzt. Das Unternehmen musste zwischenzeitlich Insolvenz anmelden. Der Finanzbedarf für die nächsten fünf Jahre liegt insgesamt bei 44 Millionen Euro. Die Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) hat im Sommer einen Insolvenzplan vorgelegt, dem die Gläubiger zugestimmt haben. Dieser sieht vor, dass Grundstücke zur Generierung von Eigenmitteln in Höhe von mehr als 22 Millionen Euro verkauft und wieder angemietet werden. Dafür ist eine neue Gesellschaft LZ Horizon GmbH & Co. KG gegründet worden. Mit dem Vollzug des Grundstückkaufvertrags wird die LZ Horizon Eigentümerin aller Liegenschaften der FFG.