Logistik Gebrüder Weiss legt in der Südtürkei an und ab – neuer Standort in Mersin eröffnet Mit einem neuen Standort in Mersin hat der Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss sein Netzwerk im Süden der Türkei ausgeweitet. Die Aktivitäten rund um den zweitgrössten Hafen des Landes umfassen Luft- und Seefrachtservices sowie intermodale Landtransporte.

Die Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz im vorarlbergischen Lauterach hat am Hafen von Mersin einen neuen Standort eröffnet. PD

Mersin ist eine zentrale Logistikdrehscheibe am Mittelmeer für Transporte Richtung Kaukasus, den Nahen und Mittleren Osten sowie Zentralasien. Die Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz im vorarlbergischen Lauterach hat dort einen neuen Standort eröffnet. Es ist nach einer Standorteröffnung in El Paso im Februar die zweite innerhalb kurzer Zeit. Gebrüder Weiss ist ein weltweit agierender Full-Service-Logistiker mit rund 8000 Mitarbeitenden, die einen jährlichen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Der Konzern ist an mehr als 180 Standorten, davon auch fünf in der Ostschweiz, weltweit tätig.

«Die Türkei ist ein aufstrebender Wachstumsmarkt und mit seiner Lage am Mittelmeer ein wichtiger Umschlagspunkt für Verkehre zwischen Asien und Europa.»

Wolfram Senger-Weiss, CEO Gebrüder Weiss Holding Lauterach. PD

Mit Mersin erschliesse man nach Istanbul und Izmir eine weitere Region. Günstige Verkehrsverbindungen in den Mittelmeerraum sowie die Nähe zu den Industriebetrieben im Hinterland sprechen für den neuen Standort, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Mersin schliesse an die nördlichen Wirtschaftszentren Kahramanmaras, Konya und Kayseri an, aus denen vor allem Produkte der Textil- und Landwirtschaft, Chemieindustrie und Maschinenbau exportiert werden, heisst es weiter in einem Communiqué.

Türkei wichtig für die Neue Seidenstrasse

Richtung Zentralasien und China biete die Türkei zudem eine wichtige Verbindung auf dem sogenannten «Mittleren Korridor» der Neuen Seidenstrasse. Dieser biete eine Alternative zu den Transporten über den «Nördlichen Korridor» via Russland und führe von der Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan bis nach China.

Man sei in den meisten Ländern entlang des Mittleren Korridors mit eigenen Standorten vertreten und kenne die lokalen rechtlichen und kulturellen Besonderheiten in diesen Regionen. Senger Weiss:

«Kundenseitig stellen wir eine erhöhte Nachfrage nach Transporten auf dieser Route fest.»

Gebrüder Weiss befährt auch die Neue Seidenstrasse. PD

Die Transportzeit betrage aktuell zwischen 35 und 45 Tagen, da die Route auch über das Kaspische Meer führe. Neben Istanbul und Izmir ist Mersin der dritte Standort von Gebrüder Weiss in der Türkei. Seit 2012 organisiert das Unternehmen dort mit 75 Mitarbeitenden Teilladungsverkehre sowie Luft- und Seefrachtservices. Mit der Übernahme der Spedition 3S Transport & Logistik hatte Gebrüder Weiss vergangenes Jahr zudem die Verkehre von Istanbul Richtung Deutschland weiter ausgebaut.