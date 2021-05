Lieferdienst

Uber Eats ist eine amerikanische Online-Bestell- und Lieferplattform für Lebensmittel und Mahlzeiten, die 2014 von Uber mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, gestartet wurde. Inzwischen beträgt der Umsatz über 2,5 Milliarden US-Dollar. Uber Eats ist in 45 Ländern und mehr als 6000 Städten unterwegs. Die Idee ist, dass Essensbestellungen genauso einfach sind, wie das Bestellen von Fahrten. Die App verbindet dabei Restaurants, Konsumenten und Kuriere auf zwei Rädern, sodass bestellte Speisen rasch ankommen. Der Status der Bestellung kann stets nachverfolgt werden. Wie Uber selbst, steht auch Uber Eats in der Kritik. Unter anderem Ausbeutung der Kuriere und Scheinselbständigkeit lauten die Vorwürfe.