GENERALVERSAMMLUNG Roland Ledergerber sitzt neu im Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank Wenige Tage nach seinem Rücktritt als Präsident der Geschäftsleitung haben die Aktionäre Roland Ledergerber ins Aufsichtsgremium der Bank gewählt. Dort löst er in einem Jahr Thomas Gutzwiller als Verwaltungsratspräsident ab.

Roland Ledergerber: Vom Sessel des Präsidenten der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank in deren Verwaltungsrat. Bild: Urs Bucher

Die Aktionäre der St.Galler Kantonalbank (SGKB) haben am Mittwochabend Roland Ledergerber in den Verwaltungsrat des Geldinstituts gewählt. Per 1. Mai 2021 hatte Ledergerber die Geschäftsleitung der Bank an Nachfolger Christian Schmid übergeben. Dieser sagte, in den wenigen Tagen seither «hat sich meine Agenda ohne mein Zutun gefüllt, mit Kundentreffen, Anlässen und der Ausübung von Mandaten für die Bank».

Die Aktionäre genehmigten auch alle anderen Anträge des Verwaltungsrats, darunter eine Dividende von unverändert 16 Franken pro Aktie und eine Statutenergänzung, wonach die Generalversammlung die maximal vorgesehene Amtszeit des Präsidenten oder eines Mitglieds des Verwaltungsrats von 15 Jahren einmalig um ein Jahr verlängern kann.

SGKB-Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller. Bild: Michel Canonica

Damit kann Verwaltungsratspräsident Thomas Gutzwiller ein weiteres, 16. Jahr im Amt bleiben, was einen reibungslosen Übergang ermöglichen soll. Denn in einem Jahr soll Roland Ledergerber das Präsidium von Gutzwiller übernehmen.

Steuerstreit mit den USA

In Ledergerbers Amtszeit als CEO fiel unter anderem die Rückbesinnung der SGKB auf ihren Heimmarkt durch den weitgehenden Ausstieg aus der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Dazu stiess die SGKB den Grossteil der Geschäfte der Hyposwiss Privatbank, die man 2002 übernommen hatte, 2013 und 2014 wieder ab.

Im Steuerstreit mit den USA bezahlte die SGKB-Gruppe 2015 und 2016 wegen der Betreuung von US-Kunden mit unversteuerten Vermögenswerten Strafen von insgesamt gut 60 Millionen Dollar an die US-Justiz. Knapp 50 Millionen Dollar davon entfielen auf die Hyposwiss Zürich, 9,5 Millionen auf die SGKB selber und 1,1 Millionen auf die Hyposwiss Genf